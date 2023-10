Elecciones: las alianzas alistan cierre de campaña y definen su logística electoral

En cuenta regresiva a las elecciones nacionales y municipales (en Corrientes ocho localidades eligen concejales) del 22 de octubre cuatro de las cinco alianzas que compiten por la presidencia de la Nación a nivel país, definen en Corrientes sus últimas actividades proselitistas, alistan actos de cierre de campaña y diagraman su logística de fiscalización y el acarreo para la jornada electoral

Comienza la cuenta regresiva para las alianzas Juntos por el Cambio (JxC), Unión por la Patria (UP), La Libertad Avanza (LLA) y Hacemos por Nuestro País que se alistan para dar el ultimo envión a toda su militancia para que recorra casa por casa llevando la boleta y las propuestas de sus candidatos a Presidente de la Nación, legisladores nacionales y también ediles (en ocho comunas).

De acuerdo al cronograma electoral, el 20 de octubre finaliza la campaña e inicia la veda electoral y en consecuencia, el feriado de hoy, (luego de que el Gobierno trasladó el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto de la Diversidad Cultura) para las fuerzas políticas, pasará desapercibido ya que tienen previstas actividades en diferentes barrios y localidades de la Provincia.

Rumbo al domingo, las actividades proselitistas en Corrientes están bien definidas dado que además de elegir Presidente de la Nación y legisladores nacionales, también se eligen 36 concejales en ocho localidades gobernadas por la oposición. Se vota en Bonpland, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Mercedes, Paso de los Libres, San Roque y San Lucía.

Las elecciones municipales para ECO + Juntos por el Cambio es el puntapié que servirá para recuperar las comunas dentro de dos años.

“Estoy seguro que el 22 de octubre vamos a estar dando el primer paso para recuperar la Municipalidad de Esquina, le vamos a poner el hombro y el pecho para ganar las elecciones”, dijo el gobernador Gustavo Valdés en un importante acto que encabezó el sábado, en la localidad de Esquina.

Como principal orador, de los mítines que el oficialismo concretó en las localidades que votan a concejales, Valdés no escatimó palabras para instar a toda la militancia a trabajar unidos para recuperar esos municipios, luego de sortear algunas internas que se presentaron al momento de conformar la lista de candidatos pero que finalmente, en su mayoría, se desestimaron.

Ratificando el apoyo a la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich como Presidente de la Argentina, apuntando contra el Gobierno Nacional por su falta de programa y al que califican como “el peor de la historia” y fustigando al titular de la cartera de Economía Nacional y candidato para reemplazar a Alberto Fernández, Sergio Massa por los índices inflaciones y el “plan platita”, el oficialismo avanza territorialmente asegurando que el único camino posible para la transformación de la Argentina es con Juntos por el Cambio.

Con postas donde reparten sus papeletas, recorridas y alistando una gran boleteada como posible cierre de campaña, Valdés apuesta a que Bullrich entre en segunda vuelta y que Juntos por el Cambio vuelva a dar el batacazo en Corrientes.

“Sabe cuál es el rumbo a seguir, tiene coraje, trayectoria y la experiencia necesaria para restablecer el orden en el país”, asegura el mandatario provincial en cada acto que encabeza acompañado por los candidatos a legisladores nacionales, el radical y actual Presidente del Concejo Deliberante de Capital, Alfredo Vallejos y la referente de Propuesta Republicana (PRO), la Diputada Nacional Ingrid Jetter.

En este marco, donde desde las principales usinas aseguran que Bullrich estará en segunda vuelta y no vaticinan alguna definición en caso contrario, el senador provincial y actual presidente de la UCR correntina, Ricardo Colombi, durante una entrevista en Debatiendo, (programa que se transmite por Ñande Cable), si bien se mostró confiado en que la ex Ministra de Seguridad de la Nación llegue a la segunda vuelta electoral, reconoció que apoyará a Sergio Massa si eso no ocurre, “porque no comulga con las ideas de Javier Milei.

No se descarta que Valdés y los candidatos a legisladores nacionales formen parte de la comitiva de los actos de cierre de campaña que inicia Bullrich rumbo al domingo. Hoy encabezará un acto en la Ciudad, donde se mostrará con Horacio Rodríguez Larreta tras nombrarlo como su jefe de Gabinete (si gana las elecciones). El acto será a las 17, en Barrancas de Belgrano.

En tanto, la candidata de Juntos por el Cambio continuará con los cierres en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, a los que agregará también una visita por la región de Cuyo, en Mendoza, San Luis y San Juan, el paquete de provincias con gobernadores de Juntos por el Cambio.

Oposición

Mientras que la alianza Unión por la Patria, que apoya la candidatura del Ministro de Economía, Sergio Massa para la presidencia de la Nación, también avanza con un trabajo territorial diferenciado considerando las elecciones nacionales y las municipales.

En las localidades donde se eligen concejales trabajan para aumentar su representación en los Concejos Deliberantes y los candidatos a diputados nacionales, la actual legisladora de la Cámara Baja Nacional, Nancy Sands y el actual gerente de la UDAI Corrientes de Anses, Christian Zulli, además de los principales referentes de los partidos socios de la alianza, hacen pie en esas jurisdicciones desplegando toda la logística nacional en cuanto a los servicios sociales y también, hacen entrega de equipamientos, como parte de los programas nacionales.

No obstante también en el resto de la provincia, avanzan con los operativos integrales, destacando las últimas medidas económicas y augurando un nuevo escenario después del 10 de diciembre con Massa como presidente de la Nación. En esa línea, ratifican a cada paso que los derechos sociales conquistados están en riesgo y “que el año que viene será un año de esperanza y crecimiento”.

Sobre el cierre de campaña, El Litoral pudo saber que analizan un cierre de campaña en una de las comunas donde se eligen concejales, entre ellas Mercedes o Paso de los Libres. Cabe señalar que en la localidad del Paiubre encabeza la lista de candidatos, el actual diputado provincial Marcos Otaño, mientras que en Libres en primer lugar, está su par, Miguel Arias.

Libertarios

Por su parte La Libertad Avanza que postula al actual Diputado Nacional Javier Milei para la presidencia de la Nación también avanza territorialmente con reuniones y recorrida en toda la Provincia. Replican las propuestas de Milei en cada rincón de la provincia y en especial en las comunas donde votan a concejales, tras la presentación de grillas propias de candidatos.

Además, diagraman y fortalecen todo el sistema de fiscalización para asegurar que las boletas estén disponibles para los electores y que lleguen a las urnas.

Cabe señalar que a días de los comicios desde la alianza, salieron a aclarar que se está llevando adelante una campaña negativa contra su espacio, tras la aparición de pasacalles con las leyendas "Pagá tu educación, para$ito.” y “Pagá tu salud, pará$ito” y que fueron instaladas en los Campus Universitarios y en los Centros de Salud de Capital.

“Es una campaña negativa para descalificar, confundir y que claramente está financiada por la misma gente que genera el plan platita”, había indicado a El Litoral, el candidato a Diputado Nacional, el actual concejal de la Capital, Lisandro Almirón.

“Estamos en contra de la descalificación, de la mentira y de la vieja práctica política. Repudio todo tipo de operativo político”, aseguró también en declaraciones a este matutino.

Hacemos

En tanto, Hacemos por Nuestro País, que postula al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti a la presidencia de la Nación, recorre Corrientes llevando el mensaje de su candidato y también pone el foco en las comunas donde se vota a concejal, tras la presentación de listas propias y también como parte de Unión por la Patria.

Mientras que José Antonio “Pocho” Romero Feris, candidato nacional al Parlasur por “Hacemos por Nuestro País”, estuvo en Mocoretá, Goya, Empedrado, San Luis, Itatí, Paso de la Patria y San Cosme para llevar sus propuestas electorales.

Además estuvo además en la Cooperativo Utrasa, de San Luis del Palmar, la ex fábrica de de Eduardo Bakchellian que se instaló en 1984 durante su gestión como gobernador.