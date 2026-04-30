“Me da bronca cuando te mienten en la cara”: fuerte crítica de Diógenes González a Adorni

En una entrevista con Hoja de Ruta, el diputado nacional Diógenes González expresó su malestar tras el último informe brindado en el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y apuntó directamente contra la falta de respuestas concretas sobre obras clave para Corrientes.

“Me da bronca cuando te mienten en la cara”, lanzó el legislador, quien fue autor de una de las preguntas vinculadas al estado de las rutas nacionales. Según explicó, las respuestas recibidas no solo fueron evasivas, sino que no reflejan la realidad que se vive en el territorio.

González cuestionó especialmente la situación de la Ruta Nacional 12, a la que calificó como “peligrosa” y con un nivel de deterioro evidente. En ese sentido, señaló que la falta de inversión y mantenimiento impacta directamente en la seguridad vial y en la vida cotidiana de miles de correntinos.

El diputado también se refirió al contexto en el que se da este reclamo: la posibilidad de que Nación avance en la concesión de rutas a las provincias. Para González, esta medida expone que el Gobierno nacional “no quiere, no puede o no le interesa” hacerse cargo de la infraestructura vial.

En paralelo, confirmó que no hay avances en el proyecto del segundo puente Corrientes–Chaco. Según indicó, el financiamiento continúa paralizado, pese a que la Provincia avanzó con instancias clave como la audiencia ambiental.

Más allá de las obras, el legislador fue crítico del clima político general y del desarrollo de la sesión en el Congreso. La definió como “una teatralización” y cuestionó el despliegue institucional en un contexto donde, según dijo, “se habla de que no hay recursos”.

Para González, este tipo de dinámicas terminan alejando a la ciudadanía de la política: “La gente quiere resultados, no espectáculos”, sostuvo.

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