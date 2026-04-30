El proyecto para ampliar el puerto de Ituzaingó pasó a Comisión

La Cámara de Diputados de la provincia, en su sesión cinco, aprobó una serie de Declaraciones de Interés presentadas por los diputados y resolvió girar a Archivo los expedientes que caducaron por imperio de la ley 4.513, resultado de la labor que vienen cumpliendo las comisiones permanentes.

Diputados de distintas bancadas dieron cuenta de la labor realizada durante la semana, especialmente en lo referido a visitas a distintos organismos gubernamentales –nacionales y provinciales- para analizar y solicitar informes relacionados a cuestiones parlamentarias.

Algunas iniciativas tuvieron arduo debate ideológico al solicitarse “preferencia” para el tratamiento, que al no tener los números necesarios, continuarán en el ámbito pertinente hasta llegar al recinto de sesiones, con el despacho respectivo (cumpliéndose la técnica parlamentaria).

Cabe destacar que el proyecto de ley por el cual se declara de utilidad pública y sujeto de expropiación a inmuebles de la localidad de Ituzaingó con el objetivo de ampliar el parque industrial y el puerto local, pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General para su pronto despacho.