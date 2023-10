Capitanich busca trabajo: “Me preocupa cómo llegar a fin de mes”

El 17 de septiembre, Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio, se convirtió en el nuevo gobernador de la provincia de Chaco, al superar al actual mandatario Jorge Capitanich. Y como consecuencia de este resultado, este martes el representante del Frente Chaqueño anunció el cierre de su carrera política y la búsqueda de nuevos horizontes, pero por fuera de la esfera pública.

“A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema”, manifestó Capitanich en diálogo Canal 9 de Chaco. Al tiempo que agregó: “Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer”.

En ese sentido, el gobernador de Chaco entiende que llegó al final de una etapa en su carrera. “Es un ciclo que se ha cumplido para mí; 22 años de servicio público, 16 de los cuales estuve como gobernador y también como intendente de la ciudad. He hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista personal”, dijo.

“Siento haber dado lo mejor de mí y es otra etapa y la estoy trabajando. Por eso creo que en virtud de mis capacidades profesionales y técnicas estoy buscando una inserción laboral distinta y estoy muy contento con eso”, manifestó.

Zdero (Juntos por el Cambio) resultó electo en primera vuelta, con el 46,1% de los votos. De esta forma, el radicalismo volverá a gobernar Chaco tras 16 años de gobiernos peronistas. El gobernador Capitanich (Frente Chaqueño) obtuvo el 41,7% de los votos y no pudo forzar el balotaje. El dirigente peronista hizo referencia al impacto que le generó la derrota: “No sé si la política, no es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre”, dijo.