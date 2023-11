Gastón Edul reveló el verdadero motivo por el que su vínculo con Coty Romero no avanzó

En los últimos meses, Coty Romero fue vinculada sentimentalmente con Gastón Edul tras abrir el juego en la pista del Bailando 2023. Tras intercambiar un par de mensajes a través de Instagram, lo que parecía ser un incipiente romance, simplemente se desvaneció luego que la participante del certamen que conduce Marcelo Tinelli aclaró que jamás se reunieron o vieron en persona con el comunicador. En este sentido, el joven periodista reveló el motivo detrás de aquella decisión.

Todo comenzó cuando en “Poco Correctos”, programa que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis le preguntaron a Edul si Coty Romero le parecía una chica atractiva. Ante dicha consulta, Gastón respondió: “Al 80 por ciento del país le parece una linda persona y no soy la excepción. Obvio que a mí también me parece linda”.

Entonces, Estefi Berardi tomó la posta y buscó ahondar en cuanto a su postura sobre los rumores de romance entre ambos que surgieron en las redes sociales y medios de comunicación: “Se te relacionó mucho con Coty de Gran Hermano, no se porque ¿Qué paso ahí?”. “¡Esto iba a pasar!”, bromeó Gastón para luego responder: “No, en realidad hablamos un poco con Instagram porque ella siempre dijo que es futbolera, pero después se generó algo que sinceramente no fue real. No nos vimos ni nada, pero siempre hay buena onda”.

“Lo tomo como algo natural porque ella es una persona muy conocida y quizás no paso tanto por mi pero lo que pasó es que me habían invitado al Bailando, algo que me dio vergüenza porque yo no soy del ambiente”, agregó el joven periodista sobre la repercusión que tomó la noticia en cuanto al diálogo que mantenía con Romero en aquél momento.

Luego, Gastón compartió que está soltero desde hace dos años y medio. “Estoy tranquilo”, garantizó. Al ser consultado sobre que busca en una mujer a la hora de entablar una relación, Edul remarcó que para él, es clave la privacidad. “En ese contexto son 100% perfil bajo, me gusta bastante eso”, subrayó con total honestidad.

“Porque después se hace difícil si cada cosa que hace es un revuelo”, justificó el comunicador. “¿Ese pudo haber sido un motivo por el que no llegaste a avanzar con Coty?”, le preguntó Ronnie Arias. “Es que cuando se enteran todos antes de que pase algo ya medio como te la baja un poco eso también y a mi me gusta todo lo contrario. Que estemos interesados y si tiene que salir algo, sale pero no la lógica inversa”, contestó, sincero.

Fuente: Pronto