Un joven fue mordido por una culebra y debió ser hospitalizado

Un joven de 26 años de la ciudad de Goya fue mordido por una culebra, confirmó el encargado del serpentario municipal, Juan Carlos Peña:“Estaba buscando anguilas y morenas en una laguna. Creyó que era una anguila y era una culebra leopardino. Le mordió en la mano pero no fue venenosa”, informó a El Litoral.

Se trató de una culebra leopardino de vientre rojo, no venenosa, explicó el profesional. Además, confirmó que fue atendido en el hospital de Goya, donde ya fue dado de alta.

“Los pescadores desconocían el tipo de víbora. No hay mucha información tampoco. Lo que sucede es que hay una de vientre rojo con negro y otra es de vientre amarillo con negro, que es la que no es tan agresiva”, explicó.

Peña también destacó que en estos casos, al no ser venenosa, no se coloca suero antiofídico. “Se limpia la herida y se da alguna medicación para el dolor. Además, se revisa que no tenga algún colmillo porque son agresivas”, sostuvo. Peña puntualizó en que estos animales son poco usuales en la zona pero con la sequía y los incendios salen en búsqueda de hidratación.

Cabe destacar que la culebra leopardino es común en las zonas del norte argentino y es semiacuática, propia de lagunas y esteros. Es una voraz cazadora de anfibios y peces, agresiva pero no venenosa.El encargado del serpentario municipal también pidió por la toma de conciencia ante la sequía: “Pedimos que tengan cuidado. A los costados de la ruta, por ejemplo, hay muchos animales que salen desesperados y huyendo. Algunos están ciegos y es peligroso”, indicó. Mencionó que hay víboras, jabalíes y carpinchos que están en peligro.