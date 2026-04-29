Un operario correntino murió en un accidente laboral en el Parque Industrial de Paraná

Un operario oriundo de Corrientes murió este miércoles por la mañana al quedar atrapado debajo de un camión que volcó mientras realizaba maniobras de descarga en el Parque Industrial de Paraná, Entre Ríos.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7:50 en el predio de la empresa Demartin Hormigonera, ubicada sobre la calle Izaguirre. La víctima fue identificada como Gerardo Taborda, de 48 años, cuya muerte generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo y en su provincia natal.

Crónica del accidente

De acuerdo con las primeras pericias y reconstrucciones efectuadas en el lugar, la tragedia se desencadenó en momentos en que una unidad pesada se encontraba operando para descargar material.

Por causas que aún son materia de investigación, el camión habría perdido la estabilidad y se dio vuelta, cayendo directamente sobre la posición en la que se encontraba Taborda.

Ante la desesperación de los presentes, se dio aviso inmediato al sistema de emergencias. Efectivos de la Comisaría 15.ª de Paraná arribaron al sitio y solicitaron con urgencia la presencia de ambulancias, aunque al llegar los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del trabajador correntino.

Una joven lesionada

El siniestro también dejó como saldo otra persona herida. Se trata de una mujer de 28 años que se encontraba en las inmediaciones del vehículo al momento del vuelco.

Según informaron las autoridades policiales, la joven recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro.

*Con información de Ahora y Uno Entre Ríos