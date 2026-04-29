Corrientes: refuerza la concientización sobre bullying en escuelas secundarias

El Ministerio de Seguridad de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, llevó adelante un nuevo encuentro de capacitación sobre prevención del bullying en el Colegio Secundario Hipólito Yrigoyen.

La actividad tuvo como objetivo promover la empatía, el respeto mutuo y la construcción de vínculos saludables, herramientas clave para prevenir situaciones de acoso escolar.

Un trabajo enfocado en la prevención

Durante la jornada, estudiantes y docentes participaron de espacios de reflexión donde se abordaron conductas vinculadas al bullying y su impacto en la convivencia escolar.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez, quien acompañó el desarrollo de las actividades junto al equipo técnico.

Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de un programa integral que apunta a intervenir de manera temprana en la formación de vínculos dentro de las instituciones educativas.

El objetivo es que los estudiantes puedan identificar conductas negativas, reflexionar sobre ellas y fortalecer relaciones basadas en el respeto.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan transformar las escuelas en espacios más seguros, inclusivos y de contención para los jóvenes, fomentando una convivencia saludable.