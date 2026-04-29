Ciro y los Persas llegan a Corrientes con su Gira 2026

El rock vuelve a latir fuerte en el NEA. Ciro y los Persas se presentarán en la ciudad de Corrientes el sábado 16 de mayo en el Anfiteatro Cocomarola, en el marco de su esperada Gira 2026, un recorrido internacional que confirma el gran presente del grupo y su potente conexión con el público. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek y en los siguientes puntos de venta oficiales (sólo efectivo): Que sea Rock (Corrientes) Chaco Tour (Resistencia) y en La Cornisa Bar Pool (Formosa).

La banda llega a Corrientes tras un 2025 cargado de escenarios y presentaciones destacadas en todo el país y la región. Entre ellas: Plaza de la Música, Córdoba — 10 de octubre, Anfiteatro Municipal de Rosario (15 de noviembre), Fiesta Nacional del Sol, San Juan (21 de noviembre), Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz, (6 de diciembre), Movistar Arena Buenos Aires (13, 14 y 20 de diciembre), Open Park Punta del Este (28 de diciembre). Este recorrido consolidó un año de enorme convocatoria y reafirmó la vigencia del proyecto artístico.

Con la energía característica de Andrés Ciro Martínez, el concierto ofrecerá un recorrido por los grandes temas de la banda y también varios clásicos de Los Piojos, el grupo masivo que marcó a varias generaciones de argentinos y cuya huella sigue presente en cada presentación.

La propuesta en vivo combina potencia rockera, emoción y una conexión directa con el público, en un espectáculo pensado para repasar distintas etapas de la carrera de Ciro, desde sus inicios hasta su presente como uno de los artistas más convocantes del país.

La presentación en Corrientes forma parte de una extensa gira nacional e internacional que llevará a la banda por grandes escenarios de América del Sur y Europa. Entre ellos Uruguay, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Barcelona, Madrid, Mallorca, Paris, Málaga, Dublín y Copenhague.

El show en Corrientes promete ser una celebración del rock argentino, con una puesta en escena intensa, emotiva y cargada de historia. Una oportunidad única para vivir en vivo los grandes himnos que marcaron generaciones y siguen sonando con la misma fuerza de siempre.

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