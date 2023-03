Alfa y Juan de Gran Hermano se enfrentaron en los pasillos de Telefe

Alfa y Juan Reverdito acapararon toda la atención en las últimas horas por un fuerte enfrentamiento que por muy poco no pasó a mayores. Un momento inesperado que ocurrió sobre el cierre del viernes 24, cuando todos los eliminados de Gran Hermano ingresaron a la casa para la fiesta boda entre Julieta, Marcos y Nacho.

Ambos se cruzaron en los pasillos y se propinaron amenazas. La cuestión fue subiendo de tono y tuvieron que intervenir Ariel y Maxi para que no pase a mayores. ¿Cómo salió a la luz? Porque Juan iba trasmitiendo en vivo por Instagram y los fanáticos que lo estaban viendo no dudaron en grabar ese instante para que rápidamente se viralizara en las redes sociales.

En la filmación se lo puede ver a Alfa acercándose a su contrincante para increparlo: “La con.. de tu madre, vos también vení pel…dale, te voy a matar”. “¿A quién puteás? ¿Cómo dijiste? Con mi vieja no, con mi vieja no te metas, qué me puteas”, respondió el taxista antes los agravios recibidos.

Casi de inmediato, cuando Ariel le pide que se tranquilizara, se lo puede escuchar a Juan: “Te voy a romper la cabeza, lo voy a cag... a trompadas, cómo me va a insultar así qué le pasa”. En ese instante vuele a intervenir el novio de Juliana, que le pidió que se relajara. “Es un enfermo que quiere quilombo, vos tranquilo”.

Más allá de ese intercambio, a todos se los vio de la mejor manera en la boda. En la trasmisión se vio como si nada hubiera pasado. Pero más allá de esto, a muchos llamó la atención el vivo de Reverdito, que siempre estuvo en contra de la producción por el trato. Al hacerlo escondido, como buscando ese instante, no fueron pocos los que remarcaron que lo buscó para dejar mal parado al programa.

Fuente: Pronto