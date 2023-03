Carta de agradecimiento

Por Laura Leonor Ortiz

Madre de Manolo Romero, periodista fallecido

Es difícil comenzar a escribir esta carta porque no hace más que recordarme a mi amado hijo Marcelino Manuel y me es inevitable que las lágrimas me nublen los ojos. Sin embargo, mientras pensaba en esta carta recordé cuando mi hijo me contó cómo los conoció a cada uno de ustedes y cómo se convirtieron en grandes amigos. Cada vez que él me hablaba de ustedes lo hacía con una sonrisa y alegría.

En el camino de su vida estableció relaciones de amistad y afectos con diversas personas en diferentes lugares, dejando una gran huella. A veces no sabemos lo importante que es un ser querido para muchas otras personas hasta el día de su partida.

La pérdida de mi hijo (Manu, Manolo, Manolete, y otros tantos apodos que con cariño lo llamaban) nos ha dejado un gran vacío y profundo dolor.

En cambio, la compañía de familiares, amigos queridos y todos los que lo conocían hicieron que este momento se sobrellevara un poco mejor. Tener el apoyo y ayuda de cada uno de ustedes fue muy valioso para mí.

A muchos en particular no los conocía personalmente, pero en cada gesto, abrazo, mirada hacia mi hijo, nos hicieron sentir que los tuvimos siempre con nosotros.

Sin dudas se fue una parte de mi vida y como madre estoy inmensamente orgullosa de todo lo que sembró mi amado hijo.

Hoy puedo decir que Manolo cumplió su misión, la de ser feliz y hacer feliz a los demás con su carisma, su voz, sus canciones, su guitarra y sin dudas con su profesión: “PERIODISTA”, una labor que desempeñaba con gran pasión, por sobre todo con amor, porque era lo que le gustaba de corazón, ayudar al prójimo en lo que sea y como pudiese.

A todos los organismos e instituciones y todas las personas que lo conocieron les doy las gracias por compartir una pequeña parte de sus vidas con él, y tengan por seguro que se quedará por siempre en el corazón de cada uno de ustedes y del mío, con los mejores recuerdos. Gracias por hacer posible esta hermosa despedida para Manolete, un inmenso agradecimiento a todas las colaboraciones desinteresadas, no voy a nombrarlos porque no quiero olvidarme de ninguno, pero a cada uno de ellos, un abrazo de corazón.

En nombre de mi hija: Elsa Leonor, Romero.

Mis nietos:

l Lucas Gabriel, Correa

l Facundo Exequiel, Correa

l Martin Yoel, Correa

Yerno: Gustavo Daniel, Correa

Y mío, Laura Leonor Ortíz

Dios los bendiga por acompañarnos en este doloroso momento y hacer suya la tristeza por la pérdida de MARCELINO MANUEL, ROMERO (1981-2023).