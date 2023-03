Valdés será anfitrion de los legisladores radicales del país en la Casa de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés será el anfitrión mañana de los legisladores radicales del país en la Casa de Corrientes, de Capital Federal. Definirán postura sobre temas claves que se debaten en el Congreso, también tratarán la cuestión electoral.

Tras su participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, el mandatario provincial retoma hoy su agenda en Corrientes donde se aguarda el decreto de convocatoria a las elecciones legislativas que se concretaría el domingo 11 de junio (de acuerdo con fuentes de Casa de Gobierno).

La posibilidad de que la primera instancia electoral en Corrientes se realice el 4 de junio quedó descartada, ya que hoy se cumple el plazo para la convocatoria que debe realizarse 90 días antes del comicio.

Misma suerte correría los otros dos domingos de junio. El 18 porque es el Día del Padre, fin de semana largo ya que el lunes 19 será un feriado con fines turísticos para enlazarlo con el martes 20, feriado conmemorativo del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano. Mientras que el 25 de junio no podría ser porque es el día después del cierre del plazo para la presentación de las alianzas de cara a las Paso.

Durante esta semana también se espera el anuncio de la primera corrección salarial para los agentes de la administración pública, luego de que Valdés anunciara, en la Asamblea Legislativa, un incremento del 102 por ciento para el sector docente a pagarse en tres tramos.

Y si bien no se descarta un mensaje a través de las redes sociales, en conmemoración del Día de la Mujer, cuyo agasajo se realizará el viernes en el Club Boca Unidos, Valdés el 8 de marzo será el anfitrión de los legisladores radicales nacionales del país, en la Casa de Corrientes, ubicada en Maipú 271, Capital Federal.

Sin dudas el mitin radical tendrá por finalidad definir posturas sobre temas claves como el juicio a la Corte Suprema de la Nación, la ampliación del Consejo de la Magistratura, proyectos contra el narcotráfico. Las elecciones nacionales y la situación socioeconómica del país.

“De lo que debería preocuparse el Gobierno es de cumplir los fallos y tratar de no amedrentar a la Corte, con un pedido de juicio político, porque de la forma en lo que lo están haciendo no se llega a ningún lado, no se construye”, consideró Valdés, en una de las tantas veces que fustigó al Gobierno nacional, ante la avanzada contra la Justicia.

Este encuentro radical se concretará luego del fin de semana donde Mendoza, con la Fiesta de la Vendimia de telón de fondo, fue el escenario preelectoral de Juntos por el Cambio. Desfilaron los principales precandidatos a presidentes de la Nación y las reuniones cruzadas generaron especulaciones y alineamientos que tomaron fuerza con algunas fotos que circularon por las redes sociales. La titular del Pro, Patricia Bulrrich, y el presidente de la de la UCR Nacional y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezaron algunos de los encuentros.

A este escenario, donde se vio a los radicales divididos debe sumarse también la derrota que sufrieron ayer en Trelew. Allí, la victoria fue para el candidato a intendente del Pro, Gerardo Merino, que se impuso con el 54,78 % de los votos sobre Federico Massoni, el postulante radical.

Se espera que en la reunión, además de Valdés, estén presentes el senador provincial, Sergio Flinta, como secretario general del Comité Nacional de la UCR, los diputados nacionales, Manuel Aguirre, Jorge Vara y los senadores nacionales Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi.