Una mujer denuncia que es victima de violencia de género

Una mujer salió ayer a pedir una respuesta de manera desesperada luego de presentar reiteradas denuncias contra su expareja por violencia de género. “Están esperando que me mate”, advirtió Norma Natalia Flores, domiciliada en el barrio Fray José de la Quintana. De manera pública reveló que los maltratos se extienden por más de 20 años de convivencia, explicó ante FM Sudamericana.

Advirtió que tiene un sistema de alerta que le avisa cuando su expareja se acerca y en ese contexto afirmó que pese a ello se acercó en varias oportunidades.

“Todo el tiempo cambia de número y me amenaza”, dijo la mujer. En su desesperación planteó: “Cuento esto porque si mañana o pasado me pega un tiro, quiero que se sepa. Si lo sigo denunciando, me dijo que se va a sacar la tobillera, me va a meter un tiro y se va a matar”, advirtió Norma de manera desesperada.

Por otra parte, sobre el tiempo en que convivieron recordó que “siempre hubo agresiones” y luego lanzó:

“Él siempre consumió, desaparecía los fines de semana, no nos dejaba plata y siempre me tuve que ocupar de los chicos”.

En otro orden de cosas, la defensora de Pobres y Ausentes dra. Nora Maciel admitió ante la misma radio que conoce el caso de Norma y consideró el hecho como un caso “crónico”.

“Las órdenes judiciales fueron dictadas oportunamente en protección a Norma y a sus hijos y ella está en contacto permanente con la Defensoría cada día prácticamente, o sea, nosotros tenemos comunicación casi diaria con ella. Sí, hay una situación crónica”, admitió.

A su vez afirmó que “este señor la acosa a Norma de diferentes celulares y recibe amenazas permanentes. En este caso se conjugan una serie de situaciones que profundizan estos cuadros de crisis. Nosotros, a las víctimas de violencia las desalentamos a que hagan pública esta situación porque nunca mejoran, sino que suelen empeorar las cosas”, sostuvo.

