Bolsonaro inhabilitado para ocupar cargos públicos en Brasil hasta 2030

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue condenado ayer a la inhabilitación para participar de las elecciones hasta 2030 por haber cometido abuso del poder del Estado y diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial realizado ante embajadores extranjeros.

La decisión fue tomada por el Tribunal Superior Electoral por 5 votos contra 2, que condenó al ultraderechista Bolsonaro a no presentarse en las elecciones presidenciales de 2026, ni en las municipales de 2024 y 2028.

“Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026 pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil”, aseguró indignado Bolsonaro, quien apelará la decisión ante el Supremo Tribunal Federal, con casi nulas chances de victoria.

En 2030 Bolsonaro tendrá 75 años.

El exmandatario también fustigó a la corte electoral a la que acusó de haber trabajado a favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la campaña electoral de 2022.

En cuanto a Lula, el actual presidente no se pronunció explícitamente sobre la sentencia, pero sí de manera elíptica.

En un acto público esta noche en Rio Grande do Sul, expresó: “Por Dios, no sé lo que se ha hecho durante cuatro años, excepto mentiras, infundir odio, mentiras e insultos a todos; este país no es así. El pueblo brasileño no es así”.