La respuesta de Lali Espósito tras el pedido de disculpas de Nacha Guevara

Luego de que en LAM difundieran un video de Nacha Guevara pidiéndole disculpas a Lali Espósito tras las fuertes repercusiones que despertaron sus dichos, Ángel de Brito dio a conocer cómo reaccionó la cantante con este gesto.

“Hace un rato, Lali me respondió lo siguiente. ‘Le tomamos las disculpas. A mí, jamás me llamó ni escribió. Por eso, no entendí el reclamo. Pero, todo mega con la Nacha”, reprodujo el conductor del ciclo de América en un posteo que subió a Instagram Stories.

“’Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no’”, agregó, en palabras de la artista, quien aseguró que Nacha no se comunicó con ella en ningún momento. Y cerró, firme: “’No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado’”.

NACHA GUEVARA LE PIDIÓ DISCULPAS A LALI ESPÓSITO TRAS LA POLÉMICA POR SUS DICHOS

Luego de la polémica que se desató tras las fuertes declaraciones de Nacha Guevara contra Lali Espósito, la artista decidió romper el silencio y pedirle disculpas a la cantante a través de un video que difundieron en LAM.

“En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali”, lanzó Nacha.

“Mi intención, cuando se te llamó, era invitarte a cantar esa canción que se llama Te vas al carajo, que por suerte la estrenamos hace unos pocos días y ya es trending en todas las plataformas. Estoy feliz con eso”, agregó

Y cerró, firme: “Pensé en vos porque sos una de las cantantes jóvenes, la que me parecía la más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla”.

(Fuente: Ciudad Magazine)