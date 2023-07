“Al fin se nos dio el triunfo que tanto veníamos buscando”, dijo Moscarelli

El jugador de Boca Unidos Octavio Moscarelli dijo estar “contento por la primera victoria de visitante que tanto buscábamos”, luego del 3 a 1 con el que el equipo correntino derrotó el sábado en Misiones a Crucero del Norte por la fecha 22 del torneo Federal A.

“Estoy contento por la primera victoria de visitante que tanto buscábamos. Está más que claro lo bien que estamos como grupo, lo veníamos buscando hace mucho tiempo y al fin se nos dio”, señaló ayer el defensor en declaraciones al programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

El Aurirrojo empezó el partido con el pie izquierdo, ya que lo perdía desde los 2 minutos, pero supo sobreponerse al golpe. “Nos convirtieron muy rápido como en el arranque del torneo, pero el equipo sacó la personalidad que tiene, empezó a jugar en una cancha que es muy difícil, pudimos convertir (el empate) y hacer nuestro juego”.

Al jugador chaqueño le tocó entrar al inicio del segundo tiempo en lugar de Tobías Coppo, quien salió lesionado, para ocupar el lateral derecho de la defensa a raíz del adelantamiento en cancha de Federico Pérez. “Como estuve afuera en el primer tiempo vi que el equipo se plantó bien (en la cancha) y con juego desde abajo comenzó buscó el partido como lo hacemos de local”.

“Nos venía pasando de visitante que una vez que nos convertían se hacía muy difícil poder entrarle al rival, pero el equipo tuvo la personalidad suficiente y la tranquilidad que a pesar de estar un gol abajo fue a buscar, y una vez que entró y lo empatamos, teníamos la confianza que lo íbamos a dar vuelta”, agregó.

Moscarelli desequilibró el marcador a los pocos minutos que ingresó, cuando fue a buscar un tiro de esquina y se encontró con un puñetazo del arquero rival que no pudo despejar la pelota del área, ganó la posición y metió un cabezazo bajo que superó a Peggini.

Después, el equipo correntino desaprovechó de contraataque varias ocasiones para liquidar el partido, hasta que sobre el final llegó el tanto tranquilizador de Gabriel Morales. “Cuando veía que no estaba queriendo entrar el tercero y ellos pusieron a delanteros picantes para buscar el empate pensé que se podía complicar, pero el equipo estuvo bien defensivamente y lo supimos aguantar”.

Sumando minutos

El defensor sufrió el año pasado una lesión ligamentaria en la rodilla de la que tuvo que operarse, y por la que tuvo que realizar recuperación durante varios meses. Por eso, y por la desafortunada acción que tuvo en el cabezazo en contra de su arco que abrió el marcador en Rafaela frente a 9 de Julio, el gol en Misiones y la oportunidad de jugar en el equipo ya es un triunfo para él.

“A pesar que estoy volviendo de una lesión complicada los minutos que estoy teniendo superaron mis expectativas para esta temporada, aunque estoy yendo de menor a mayor y cada vez me voy sintiendo mejor. Al principio me costó físicamente, llegaba a los 20 o 30 minutos del segundo tiempo y me acalambraba, pero ahora gracias a Dios puedo terminar bien los partidos”, manifestó.

Plantel corto

Moscarelli señaló que Boca Unidos tiene “un plantel corto y todos sabemos que tenemos que estar al pie del cañon, preparados porque a cualquiera le puede tocar entrar. En este caso me está tocando a mi de seguido participar, como hay otros compañeros como a La Perla (por Martín Ojeda) que no le había tocado estar en principio y ahora está en el once inicial casi siempre”.

El defensor, que viene siendo utilizado tanto de zaguero central como de lateral derecho, afirmó que “todos tenemos en claro que las posibilidades la vamos a tener, y eso está sucediendo también con los chicos del club que por ahí les está tocando jugar, y lo están haciendo muy bien.

Con el triunfo frente al Colectivero, Boca Unidos quedó a tres puntos del escolta de la zona 4, Sarmiento de Resistencia, a uno del tercero, Sol de América de Formosa, y comparte puntos con Central Norte, con el que por ahora pierde en los resultados de los partidos entre sí.

Los arbitrajes

El equipo correntino fue muy castigado durante el torneo por algunos arbitrajes que le impidieron sumar más puntos. Buscamos olvidarnos de ese tema y enfocarnos en hacer las cosas bien dentro de la cancha, pero lo hablamos en su momento con los compañeros acerca de los cuatro puntos más que podíamos haber tenido de local y otro que podríamos habernos traido de Salta frente a Gimnasia y Tiro con ese penal que nos cobraron sobre la hora y que hoy nos permitiría estar segundos, pero eso sirve para ir a buscar con bronca más puntos y meternos en zona de clasificación”.

“Tenemos la tranquilidad que el grupo sabe muy bien que está para pelear grandes cosas y a pesar de las decisiones arbitrales estamos para seguir luchando y buscar terminar entre los cuatro primeros de la zona”, apuntó.

Otra final

El próximo sábado desde las 15.30 el equipo correntino recibirá a Juventud Antoniana de Salta. “Sabemos que ahora nos toca un partido decisivo, tanto para sacar ventaja con los que vienen abajo como para meternos en zona de clasificación, aparte porque en la fecha siguiente quedamos libres, así que tenemos que sumar de a tres (puntos), eso lo tenemos claro y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo”, expresó.

Para finalizar, el jugador se mostró conforme con el apoye que está teniendo el equipo por parte del público. “Me di cuenta en los últimos partidos que la gente está yendo en mayor número (a la cancha) y la verdad es que me siento más apoyado que al principio, así que contento también por eso”, concluyó Moscarelli.

