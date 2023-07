Financiamiento para mejoras y adecuación de espacios culturales

El Fondo Nacional de las Artes continúa con las inscripciones disponibles para el otorgamiento del subsidio para la mejora y adecuación de espacios culturales.

El subsidio deberá ser aplicado a la mejora de un espacio cultural. La solicitud puede ser destinada tanto a obras de infraestructura como a la compra de equipamiento estrechamente vinculada a la mejora del espacio. El destino del subsidio puede estar dirigido a diversos fines como: digitalización de espacios, adecuación de instalaciones a los nuevos protocolos sanitarios, adquisición y/o instalación de insumos sanitarios, adquisición o instalación de equipamiento (sonoro, de iluminación, etc.), adquisición o adaptación de bienes muebles (butacas, mamparas, telones, cartelerías y señalización, etc.), gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, salas, camarines, escenario, etc.), reparación de daños en la estructura del espacio (arreglos de techos, cañerías, etc.), honorarios relacionados con alguno de los rubros anteriores.

Los subsidios no podrán aplicarse a gastos ya contraídos, sino a gastos que se realizarán. El monto máximo a otorgar en esta línea es de hasta 600.000 pesos.

Desde el Ministerio de Cultura de la Nación informaron que pueden solicitarlo asociaciones civiles, asociaciones de amigos, fundaciones, bibliotecas populares, cooperativas de trabajo, cooperativas de teatro y danza, centros culturales, cooperadoras, sindicatos y entidades sin fines de lucro con personería jurídica que posean domicilio legal en territorio argentino.

La inscripción podrá realizarse en cualquier momento. La inscripción se realizará a través de la Plataforma del FNA app.fnartes.gob.ar/ingresar

Las entidades interesadas podrán inscribirse una vez por año. Este punto solo aplica para el caso que el subsidio haya sido otorgado en la primera solicitud, caso contrario podrán efectuar una nueva inscripción.

Para más información, se puede acceder al sitio: www.argentina.gob.ar/cultura/convocatorias/12924

