Safar se sumó a la pretemporada y quiere pelear bien arriba con Regatas

La preparación del plantel profesional de básquetbol de Regatas Corrientes avanza en su tercera semana y ya cuenta con el escolta marplatense Selem Safar. El jugador de origen sirio disputó el clasificatorio preolímpico asiático y, por eso, recién se sumó a la pretemporada Fantasma. En tanto que ayer se informó que la entidad del parque Mitre será sede de uno de los cuadrangulares del torneo Interligas.

“Estoy contento de estar acá con el equipo. Me tocó llegar un poco después de arrancada la pretemporada, pero ya venía teniendo contacto con ellos para ver cómo estaban entrenando”, dijo Safar que desde el lunes trabaja con sus nuevos compañeros en Regatas.

“Me gusta el plantel que tenemos, hay una mezcla de juventud y experiencia, y es un equipo que puede jugar a buena intensidad. Y a Fer (Fernando Calvi) ya lo conocía de antes, de habernos juntado alguna que otra vez a charlar, así que estoy muy contento y con muchas esperanzas”, agregó.

“Los objetivos se van a ir viendo con el correr de la temporada, sin dudas que tenemos un gran equipo y la idea es pelear arriba, pero vamos a ir viendo cuando arranque nuestra campaña”, aseguró.

Regatas tendrá un desafío internacional durante el mes de septiembre al participar en el Interligas junto con otros tres equipos argentinos y cuatro de Brasil, y de acuerdo a lo que informó en sus redes sociales será local en uno de los cuadrangulares previstos del 15 al 17 de septiembre.

“Arrancamos un poquito antes la preparación por el Interligas, la pretemporada comenzó ya hace dos semanas atrás, aunque yo recién me estoy acoplando. Vamos a tener el torneo internacional antes del arranque de la Liga, y vamos a tener la chance de buscar un título antes de la propia Liga Nacional”.

El escolta de 35 años también se refirió a su nuevo club: “Conozco Regatas de haber venido muchas veces a jugar. Siempre fue una ciudad y un club que me gustaban. Siempre pensaba si en algún momento me tocaría venir a jugar, y la verdad es que estoy contento de estar acá. Es un club lindo, la ciudad es hermosa para vivir, y obviamente esas son cosas que ayudaron a que la decisión fuera tan rápida”.

Si bien recién esta semana llegó a Corrientes, el exjugador de Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, Boca Juniors, San Lorenzo y Comunicaciones de Mercedes entre otros equipos, ya siente el cariño de los simpatizantes fantasmas. “Quiero agradecerles el cariño que me brindaron cuando se supo que venía para acá; recibí muchos mensajes por redes sociales. También es verdad que me habían llegado muchos mensajes antes, de que ojalá que algún día pueda vestir esta camiseta. Así que ahora que estoy acá, espero que la gente venga a apoyar como siempre que me ha tocado estar en contra”.

Con la llegada de Safar, el único jugador que resta sumarse a Regatas es el pivote Gary McGhee que tiene previsto arribar mañana a Corrientes.

Por ahora, el plantel Fantasma cuenta con Andrés Jaime, Marco Giordano, Tobías Franchela, Safar, Franco Vieta, Xavier Carreras, Facundo Piñero y Alejandro Diez.