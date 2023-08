El intendente de San Luis del Palmar denunció agresión del personal comunal

El intendente de la localidad de San Luis del Palmar Néstor “Reny” Buján denunció haber sido agredido de manera verbal y física por parte de un grupo de personas que ocupan cargos jerárquicos en la propia comuna que dirige.

Alertó que “todo está registrado en las cámaras de seguridad del Municipio”, y sobre los hechos mencionó que tomará intervención la Justicia.

El propio Buján admitió de manera pública que mantenía una reunión con empleados de la Dirección de Tránsito, en el marco de la coordinación de trabajos para las actividades por la fiesta patronal en honor a San Luis Rey de Francia, por la cual se lleva a cabo la novena y diversas actividades que concluirán con los actos centrales este viernes 25 de agosto.

“Pasé un mal momento”, sostuvo.

Dijo que no estaba invitado el director del área. “Yo le pedí a los empleados que trabajemos normalmente y que no se dejen presionar por nadie”, contó el intendente.

En un momento dado irrumpió “un grupo familiar, entre los que se encontraba el Director de Tránsito, un concejal, el asesor legal y otros funcionarios de la actual gestión”, indicó Buján, quien añadió que estas personas “iniciaron una fuerte discusión”, que terminó en violencia y escándalo.

“Yo atiné a defenderme y son percances que a mí no me gustan y no comparto. No comparto la confrontación ni el patoterismo”, remarcó.

"Tomaron esta determinación porque no los invité a la reunión", aclaró.

Luego de la violenta situación, el intendente decidió apartar del cargo a los funcionarios involucrados en el ataque callejero. “Todo está en manos de la justicia, tengo pruebas y también están las cámaras de seguridad”, añadió.

"También hubo amenazas de muerte de uno de los hijos de la pareja", reveló Buján que recibió golpes en la cabeza, hombro, tórax y en las manos. (WA)