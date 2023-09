Compromiso institucional en la lucha contra el bullying: una mirada psicosocial para su abordaje

La rectora del Instituto Superior Nuevo Siglo, licenciada Natacha Buratti, integrante de la Cámara Correntina de Instituciones Educativas de Gestión Privada (Caciep), compartió la tarea llevada a cabo en distintos colegios a través de convenios de cooperación, relacionados con la prevención del bullying desde una perspectiva psicosocial.

El problema del maltrato entre pares es motivo de preocupación y ocupación de las instituciones educativas y requiere llevar a cabo acciones constantes que tiendan a disminuir la incidencia de casos.

Las instituciones educativas de gestión privada que forman parte de Caciep se encuentran abocadas a la búsqueda de soluciones para hacerle frente al problema a partir de distintas herramientas y contando con el acompañamiento de profesionales idóneos.

Por su parte, el Instituto Superior Nuevo Siglo, que ofrece tecnicaturas superiores, ha firmado convenios de prácticas profesionalizantes supervisadas, que posibilitan a los estudiantes avanzados de la Tecnicatura Superior en Psicología Social, que puedan incluirse en equipos interdisciplinarios de trabajo destinados a la prevención y tratamiento de la violencia entre pares en el ámbito educativo.

—¿En qué consiste el abordaje psicosocial en la prevención del bullying?

—El enfoque psicosocial para el abordaje del problema consiste en considerar fundamentalmente los entramados vinculares donde acontecen las situaciones de violencia entre pares de cualquier tipo.

Si bien las situaciones de violencia física y/o verbal, acoso a través de las redes sociales, hostigamiento, exclusión, discriminación, etc., pueden emerger en las instituciones educativas como reflejo y consecuencia de distintos factores (individuales, familiares y socioculturales), se trata de una problemática que se puede y se debe abordar en los contextos particulares donde ocurren (instituciones y grupos), precisamente en la interacción humana que sostiene en el tiempo esta situación.

Este abordaje pone el foco en las conductas grupales, en la trama vincular. No se enfoca solamente en las víctimas del acoso o en los acosadores, sino en todos los integrantes del grupo y de la institución, en el interjuego de roles que se da en el aquí y ahora del proceso grupal donde acontece el problema, incluye la comprensión de las causas subyacentes de las conductas no solo de los acosados y acosadores, sino también de los testigos y cómplices y también la participación (activa o pasiva) de los actores institucionales (directivos, docentes, preceptores, etc.) para poder entender el problema en un contexto relacional y aportar desde las intervenciones psicosociales a la modificación de estas conductas negativas reiteradas.

—¿De qué manera las instituciones educativas aportarían a la solución desde este enfoque?

—En principio, haciéndose cargo de que es un problema institucional porque hay factores institucionales que están contribuyendo a sostener en el tiempo estas conductas.

Con el aporte psicosocial se trata también de acompañar a las instituciones a detectar esos factores para generar cambios que favorezcan el clima escolar. Con esto me refiero a un entorno sano, donde se fomente la buena convivencia social, promoviendo valores como el respeto, la confianza, la comprensión, la honestidad, la tolerancia, la empatía y la solidaridad. Estos valores humanos facilitarán además el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que los alumnos se sienten más motivados a aprender en un ambiente que les brinde seguridad y protección, que valore y reconozca sus individualidades e incentive su potencial, que propicie la comunicación, la confianza, la integración, la inclusión y la pertenencia al grupo y al espacio institucional.

La escuela tiene que repensarse a sí misma, entender que el ámbito educativo es un ámbito de socialización y desarrollo personal. Hay que dejar de considerar a la escuela solo como un espacio que imparte conocimientos teórico-prácticos.

La educación es un proceso de comunicación y los vínculos son un factor fundamental para el aprendizaje y el desarrollo personal de los sujetos que deben transitar el sistema educativo. Las vivencias en este proceso impactan significativamente en la personalidad. Siempre me resultó muy llamativo que a lo largo de tantos años y tanto tiempo compartido se generen vínculos tan superficiales en el salón de clases, algunos ni siquiera conocen los nombres de sus compañeros, esto repercute en la motivación y en la autoestima de los alumnos. Para cualquier ser humano es importante ser tenidos en cuenta, ser aceptados y valorados; sin embargo, muchas veces pasa inadvertido que algunos estudiantes no son tenidos en cuenta para las actividades áulicas o extra-áulicas por sus compañeros, que son ignorados, excluidos o rechazados… y que esto se naturaliza en el espacio institucional y no es considerado como un hecho que requiere atención e intervención.

Los niños y adolescentes naturalmente necesitan integrarse a un grupo de pares, identificarse, ser aceptados, incluidos. Promover la comunicación y los vínculos positivos podría derivar en que las personas excluidas sean integradas, ya que muchas veces se naturalizan conductas estereotipando los roles y los grupos.

—¿Por qué un ámbito con es-casa comunicación o vinculación sería un terreno fértil para las situaciones de violencia entre pares?

—Porque solo a través de la comunicación y el vínculo se logra desarrollar los valores necesarios para la buena convivencia. La empatía y la solidaridad se desarrollan escuchando al otro, conociendo al otro, comprendiendo al otro. Esto también posibilitará el autoconocimiento y la gestión emocional. Es una base importante para atravesar los conflictos interpersonales y personales. La raíz de la violencia son los prejuicios, la envidia, las emociones con las que los sujetos no pueden lidiar, los modelos de comunicación aprendidos… entre otros, y solo en un entramado que contenga y sostenga al sujeto para expresarse y pensarse se pueden modificar estas conductas repetitivas de manera profunda y generar un aprendizaje transformador.

—¿De qué manera influirían estos cambios en el aprendizaje?

-Los ambientes violentos afectan negativamente los procesos de aprendizaje. El espacio escolar tiene que brindar a los estudiantes protección. Si la institución escolar logra crear espacios de convivencia sana, no solo se podrían prevenir situaciones de maltrato escolar, también sus consecuencias como: el bajo rendimiento académico, la deserción escolar, la depresión, el ausentismo, etc. Considero que si no logramos que el aprendizaje vaya transitando en ese clima, será también muy pobre, justamente porque el intercambio de puntos de vista y la confianza para expresarlos, asumiendo un protagonismo activo en el proceso, otorga mucha riqueza al conocimiento y a la formación personal.

Si el propósito de las instituciones educativas es educar, creo que no se puede de ninguna manera dejar de lado lo que ocurre en la interacción humana en la que se pretende tal objetivo. La interacción, la trama vincular, serán el terreno en el que tendrá lugar el aprendizaje, en el que el estudiante podrá nutrirse y desarrollar sus habilidades y en el que podrá desplegar su potencial e ir creciendo como persona. Por lo tanto, es un compromiso institucional favorecer un clima escolar libre de violencia, que contenga y sostenga a los grupos y a las personas en cada etapa de su transitar pedagógico, acompañando a resolver las situaciones conflictivas que estancan el proceso de aprendizaje.

—¿Cómo se puede acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes desde esta mirada que propone la psicología social favoreciendo el clima grupal y la prevención del bullying?

—Si profundizamos el concepto de educación, que es la misión de la escuela, se la entiende como proceso mediante el cual las personas reciben conocimientos y herramientas, desarrollan habilidades y comparten experiencias que le serán de utilidad en la vida cotidiana. Eso requiere un proceso de aprendizaje, de apertura a lo nuevo y motivación para incorporarlo y aplicarlo.

Generalmente, frente a lo nuevo, aparecen las resistencias y los miedos, y si se suma a este desafío un clima hostil en el ambiente donde el niño o el adolescente tienen que aprender, sumarán a este proceso otros miedos y otras frustraciones relacionadas con el clima grupal y centrarán su energía en defenderse o adaptarse a las reglas del juego para pertenecer.

Aprender, entonces, no se tratará solamente de resolver los obstáculos relacionados con los conceptos o habilidades que se aprenden en el salón de clases, se tratará también de modificar estructuras que afecten los vínculos que se dan en el marco institucional, en el que los niños y adolescentes tienen que pasar muchas horas de sus día.

Acompañar desde una perspectiva psicosocial implicará también ayudar a entender el aprendizaje como un proceso que nos conduce a repensar nuestra realidad, a repensarnos como personas. El concepto de aprendizaje compromete los modelos con que pensamos, sentimos y hacemos y aprender significa también revisar estos modelos para que los cambios se produzcan desde adentro hacia afuera.

—¿Cómo se aborda el trabajo de prevención desde los organismos que incluyen profesionales y pasantes de psicología social?

—En cuanto al abordaje de intervención, sin dejar de considerar la necesidad de derivaciones en casos puntuales, se toma una dirección que apunta a la mejor convivencia escolar a través de herramientas psicosociales, a fin de prevenir y revertir situaciones de violencia entre pares, siguiendo además los lineamientos de los programas en los cuales se enmarcan las prácticas profesionales, cuyo objetivo principal consiste en fortalecer los vínculos.

Este trabajo de prevención del acoso entre pares es abordado desde una mirada interdisciplinaria. Cada disciplina aporta su mirada (psicólogos, psicopedagogos, abogados, psicólogos sociales, entre otros profesionales) llevando a cabo un trabajo en conjunto interdisciplinario para un mejor acompañamiento en las situaciones emergentes de violencia escolar y en la prevención de la misma.

A través de la intervención psicosocial se trata de comprender, prevenir y modificar las conductas grupales estereotipadas para mejorar la calidad de vida de los sujetos en los grupos en particular y en las instituciones en general.

Los programas de Lucha contra el bullying en el que se encuentran insertos profesionales y estudiantes avanzados de psicología social, también se enfocan en contribuir a que los directivos y docentes sean quienes fomenten en su institución vínculos sanos, a partir de los instrumentos que la psicología social les brinda. Por ello, las propuestas de acompañamiento también consisten en capacitar al personal directivo y docente en la temática, con herramientas psicosociales para identificar, acompañar y prevenir desde el rol que les toca ejercer en la institución.

—¿Qué reflexiones o propuestas se han generado desde la Caciep en relación a la problemática del bullying?

—El problema de la violencia escolar, puntualmente el bullying, es considerado relevante, abordado con continuidad en las reuniones con los integrantes de la Cámara generando debates, reflexiones e intercambios.

El hecho de compartir preocupaciones y métodos de trabajo promueve un espacio de apoyo mutuo, y si bien cada institución cuenta con sus equipos de trabajo para el abordaje del tema, el intercambio y el compromiso nos moviliza -como Cámara- a gestionar propuestas de acompañamiento a los estudiantes y capacitaciones a los docentes.

Durante esta semana, gracias a la gestión del actual presidente de la Cámara, Maximiliano Kugler, los directivos de las instituciones de gestión privada tendremos la oportunidad de reunirnos con la licenciada en Psicopedagogía, María Zysman, quien es directora la Asociación Civil Libres de Bullying, y recibir asesoramiento institucional proporcionándonos herramientas para prevenir, detectar e intervenir en esas situaciones en el ámbito escolar.