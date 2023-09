Flor Vigna sufrió un accidente al momento de grabar un video

De un tiempo a esta parte, Flor Vigna ha decidido darle versatilidad a su carrera, por lo que el baile y la actividad física no fueron lo único, sino que también le sumó su faceta musical. Sin embargo, no siempre le salen las cosas como planea, es que en la previa de la grabación de un video sufrió un accidente que decidió mostrar en sus redes.

En su afán por regenerarse y no quedarse quieta, la ex Combate decidió lanzarse hace más de un año con su costado musical. En este sentido, sus redes sociales son testigos de este proceso, ya en estas promociona sus canciones y también muestra intimidades de las grabaciones.

En esta oportunidad, Flor Vigna reveló que en uno de los cambios de vestimenta de la grabación de un video sufrió un insólito accidente. Lejos de estresarse, eligió aprovechar para subir una storie mostrando de forma detallada qué fue lo que le sucedió.

Es que la cantante reveló que se le rompió una de sus faldas favoritas, la cual había elegido de forma específica para la grabación del video. Es que la misma era de una tela rígida, por lo que ante el movimiento se terminó rajando en los dos costados.

Por supuesto que su equipo no dejó tirada a Flor Vigna, quien amagó a entrar en crisis por la rotura de su falda, y rápidamente lo solucionaron. Es que para tratar de disimular los agujeros terminaron poniéndole cinta aislante color negra para que no se notara tanto la falla.

Tras la mini crisis que terminó en risas, ya que terminó subiendo el video a sus redes, Flor Vigna aprovechó su alegría para agradecerle a quienes la apoyan: "Estoy viviendo cosas que quiero hace mucho mucho!! Ustedes me motivan, me enseñan a seguir a pesar de la crítica, a confiar en mi misma".

"De verdad gracias de corazón a todos los que me hablan con el corazón, los que me aconsejan y potencian, los que me inspiran, los que me ayudan a valorar cada pasito", concluyó luego de la grabación de lo que será un videoclip que lanzará próximamente.

Fuente: Pronto