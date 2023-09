Yacyretá: Argentina acordó pagar su deuda al Paraguay reestableció la energía

La provincia de Corrientes se halla inmersa en dos situaciones conflictivas entre la Argentina y Paraguay, donde una de ellas se logró destrabar en la jornada de ayer. La Secretaría de Energía que dirige Flavia Royón terminó de negociar con sus contrapartes paraguayas el pago en cuotas de la deuda de la Argentina por la cesión de energía generada en Yacyretá que le corresponde al país vecino.

Según fuentes de Energía, la Argentina realizó el pago de una primera cuota de 12 millones de dólares, correspondiente a una deuda total de 36 millones de dólares por energía cedida el año pasado.

El otro problema latente es el peaje por la Hidrovía. Fuentes oficiales explicaron que el problema de fondo es por el comercio internacional a través de la Hidrovía: Paraguay se negaba a pagar el peaje, y finalmente se avanzó en analizar la tarifa vigente.

El pasado lunes 19 de septiembre, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que Paraguay le dejaba de proveer energía a la Argentina. Dado que Yacyretá es una central binacional, cada país accede al 50%, pero como Paraguay no utiliza la totalidad, realiza una “cesión de energía” a la Argentina, y eso es lo que se cortó.

Sin embargo, cinco días más tarde ya estaba todo “prácticamente solucionado”, según contaron fuentes oficiales.

Esta semana, el canciller Santiago Cafiero informó al Congreso que se había destrabado el conflicto con Paraguay, tanto en la cuestión de Yacyretá como en el tema Hidrovía, donde se seguirá cobrando el peaje tal como quería la Argentina.

El freno de cesión de energía por parte de Paraguay no duró ni una semana y rápidamente retornaron los envíos. Argentina tomó el restablecimiento de la energía como “un gesto”, y se avanzó en la resolución de la deuda.

El Gobierno debía u$s 36 millones por el saldo del 2022, y este jueves abonó la primera de las 3 cuotas, de u$s 12 millones cada una. La deuda por el período enero-agosto de este año, que es de u$s 56,2 millones, aun queda que se valide el monto, explicaron fuentes oficiales.

.(WA)