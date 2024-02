Valeria Forlin sobre los carnavales: "Sapucay te recibe como una familia"

La comparsera de Sapucay, Valeria Forlin, dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre el impacto de los carnavales en Corrientes.

“Cada momento del carnaval tuvo lo suyo, me encanta el corsódromo, el espacio que le dan a los comparseros y la contención”, destacó.

Además dijo que"lo importante es la pasión por el carnaval, sea de la bandera que sea, una vez que entrás a una comparsa conocés su gente y te ponés la camiseta".

“Sapucay tiene un alma que te recibe como una familia, si te falta algo te ayuda", sostuvo la comparsera.

Sobre los prepativos pre carnaval comentó que "el traje depende del tamaño que elijas, del tipo de plumas, de los materiales, a mi me paso que no me cerraban los números este año y me salió la mitad alquilando las plumas".

Finalmente, Valeria Forlin realizó una invitación para este miércoles 14 en el cierre de los carnavales barriales que se presentará Sapucay para todos lo vecinos y familias que se acerquen a la costanera sur.