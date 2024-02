Triunfa el conjunto con esfuerzo compartido o prima el separatismo particularista

En España continúa el conflicto político entre el oficialismo y la oposición, teniendo como telón de fondo el conflicto subyacente del intento separatista de Cataluña y además si otorga una amnistía a los líderes que la promovieron.

Se debe recordar que el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, construyó mayoría con esa promesa y consiguió el voto de los Diputados Catalanes.

Leyendo el Libro de Ortega y Gasset "la España Invertebrada", está obra desnuda como Castilla construyó y fue el motor de la unidad Española, primero sellando la misma con Aragón, con una visión de conjunto, construyendo con expectativa, con sentido de conjunto y pensando que "mañana será mejor".

España luchó 8 siglos contra otra cultura que invadió la península, los moros, donde su última pelea fue en Granada y disciplinaba a las distintas naciones que la componen con actitudes particularista como Vascos, Catalanes con visión de nación propia y actitud particularista, que no se asimilan a la cultura central.

Lo grave dice Ortega, es cuando Castilla pierde la visión de conjunto y pone en peligro la unidad por las particularidades superiores.

El autor del libro cita al Francés Renan, que escribió el excelente libro “que es la Nación”, quien define a Nación, no como una etnia única, afirma que la nación no es la lengua unica, no es solamente un pasado común, y va dando ejemplos en Europa, demostrando sus afirmaciones. Expone que la Nación es un imaginario colectivo común, es un plebiscito de todos los días de querer estar juntos, es una voluntad de construir un mañana común, es un esfuerzo compartido.

El caso actual de España ocurre recurrentemente, dado su proceso histórico de ser un conjunto de Naciones y que se reconoce en la última Constitución.

Trayendo el caso a nuestro país, sería bueno que el centralismo porteño, el AMBA y la provincia de Buenos Aires, leyeran estos tres libros estratégicos, dos fueron citados en esta breve síntesis, el libro de Ortega y Gasset “La España Invertebrada" el libro de Renan “que es una Nación" y "las memorias de Pedro Ferré y las Cuestines Nacionales".

Para no perder el sentido de "un mañana en común" el plebiscito deber ser todos los días, la actitud de un esfuerzo compartido y como dice la constitución Nacional en el art 75 inc 19, denominada cláusula para el progreso "proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tienden a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones.

Este artículo es estratégico, el Senado de la Nación es cámara de origen y garante del federalismo.

Recordando la Argentina desigual, donde 5 provincias tienen el 80 % del PBI y póseen el comercio exterior y 19 provincias tienen el 20 estas provincias representan el 1 % de promedio. Con el agravante de que el Gobierno Nacional necesita más fondos para garantizar el pago de la deuda externa, sacando recursos a las provincias y si sumamos que la provincia de Buenos Aires se siente acreedora de las demás provincias, son dos fuerzas que no ayudan a construir una Nación con imaginarios colectivo. Este es el desafío a resolver en un país armónico con políticas diferenciales y que tengan un factor de convergencia para equilibrar un desarrollo desigual.

Noel Eugenio Breard - Senador Provincial UCR.