Récord en el Festival de Cine de Goya: 272 films competirán en la cuarta edición

El Festival de Cine Goya alcanzó un nuevo récord de convocatoria: 272 películas quedaron inscriptas para competir en la cuarta edición del certamen, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el Teatro Municipal Solari con entrada libre y gratuita.

La cifra supera ampliamente la del año pasado, cuando participaron 153 producciones. En esta edición, se presentaron 33 largometrajes de ficción, 38 documentales, 143 cortometrajes de ficción, 26 cortometrajes documentales y 11 propuestas en la categoría “redes”.

El evento contará además con un jurado integrado por la actriz Martina Kobrinsky, el realizador correntino Carlos Kbal y la escritora Gladys Acevedo, quienes serán los encargados de definir a los ganadores del Premio Goya.

Consolidado como una de las pantallas más importantes del cine independiente en la región, el festival reúne a realizadores emergentes y consagrados, con el apoyo de la Municipalidad de Goya, la Secretaría de Cultura y el Teatro Municipal, además de la colaboración de festivales de cine del NEA.