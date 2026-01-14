La Bailanta de Riachuelo será parte de la Fiesta Nacional del Chamamé

A días del inicio de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, este miércoles se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno el lanzamiento oficial de la 18ª Bailanta Chamamecera de Riachuelo, a realizarce el sábado 24 y domingo 25 de enero en el camping Puente Pexoa. La entrada será libre y gratuita y contará con más de 14 artistas por noche.

Acto oficial y autoridades presentes

La presentación estuvo encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, junto a la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, y el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, además de funcionarios y legisladores provinciales.

El chamamé como expresión popular y federal

Durante el acto, Poccard destacó la importancia de llevar el chamamé a todos los rincones de la provincia, fortaleciendo su carácter popular, cultural y federal. En ese marco, definió al Festival Nacional del Chamamé como “un regalo que Corrientes le hace a la Argentina y al mundo”.

Asimismo, resaltó el alcance internacional del chamamé, con la participación de músicos de distintos países, y valoró el carácter inclusivo del festival. “Cuando vemos a los chiquitos, quiere decir que gran parte de la tarea está hecha, porque el chamamé se va perpetuando en el tiempo”, expresó.

Lourdes Sánchez: una fiesta “superadora”

Por su parte, Lourdes Sánchez subrayó la relevancia de la bailanta como parte de las actividades que integran la Fiesta Nacional del Chamamé. Señaló que la propuesta del Puente Pexoa “ya es un clásico” y destacó el trabajo conjunto con el municipio de Riachuelo.

Remarcó además que las bailantas no compiten con el festival central, sino que lo complementan, y anticipó una edición “superadora”, con un nuevo escenario, mayor despliegue tecnológico, mejoras en el sistema de sonido y una transmisión televisiva renovada.

También resaltó la participación de ballets invitados y el trabajo coreográfico pensado para la televisación, además de confirmar que la venta de entradas para el festival central avanza a muy buen ritmo.

Detalles de la Bailanta en Puente Pexoa

El intendente Nicolás Tejo brindó precisiones sobre la organización de la bailanta, que se desarrollará en un espacio emblemático para la cultura chamamecera. Indicó que, pese a las lluvias registradas, el municipio trabaja para garantizar el normal desarrollo del evento.

La bailanta comenzará el sábado desde las 16 y se extenderá hasta la medianoche, con alrededor de 14 a 15 conjuntos por jornada, incluyendo artistas locales, provinciales y jóvenes talentos de Riachuelo. También habrá comidas típicas y servicio de transporte público hasta el camping durante ambos días.

Cabalgata de la Fe

El domingo se sumará la tradicional Cabalgata de la Fe, que partirá desde el Palacio Municipal hasta el camping Puente Pexoa.

Desde la organización invitaron a participar a las agrupaciones gauchas de la región, como parte de las actividades que acompañan la Fiesta Nacional del Chamamé.