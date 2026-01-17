Los Alonsitos llevaron el chamamé al corazón del Festival de Jesús María

En el marco del 60° aniversario del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Los Alonsitos fueron parte de una noche histórica. Llevaron el chamamé correntino a uno de los escenarios más emblemáticos de la música popular argentina.

Con entradas agotadas y un predio colmado por más de 32 mil personas, el grupo reafirmó el lugar del chamamé dentro del gran mapa del folklore nacional.

La jornada contó también con la presencia del "Chaqueño Palavecino", una de las figuras más convocantes del festival, con quien Los Alonsitos compartieron camarines y el clima de celebración de una edición histórica.

Aunque no coincidieron sobre el escenario en Jesús María, el cruce entre referentes de distintas vertientes del folklore sintetizó el espíritu federal que caracteriza al festival desde sus orígenes.

Presencias destacadas

La noche tuvo además un marco institucional destacado. En primera fila, presenciando el espectáculo, estuvo el presidente Javier Milei, junto a autoridades nacionales y provinciales.

Lo que viene para Los Alonsitos

El encuentro musical entre Los Alonsitos y El Chaqueño Palavecino tendrá continuidad el domingo 25 de enero, cuando ambos artistas compartan programación en la Fiesta Nacional del Chamamé.

Con su paso por Jesús María, Los Alonsitos volvieron a demostrar que el chamamé es raíz y pertenencia, presente y proyección, a la par de las grandes expresiones del folklore argentino en una edición que ya forma parte de la historia.