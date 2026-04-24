ArteCo 2026 en Corrientes: fechas, sedes y todo lo que hay que saber

La Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo) ya tiene todo listo para su octava edición. En un acto oficial realizado este viernes en la Casa de Gobierno, el gobernador Juan Pablo Valdés y la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, presentaron los lineamientos de la muestra que se desarrollará del 21 al 24 de mayo, consolidando al Museo de Arte Contemporáneo (MACC) como su sede central.

Bajo la premisa de unir arte, mercado y museo, ArteCo 2026 batió récords de convocatoria: el 60% de los postulantes se suma por primera vez al evento, marcando una renovación profunda en el ecosistema artístico de la región.

Durante su discurso, Valdés enfatizó que la feria no es solo una exhibición, sino un "motor económico" que permite a los creadores correntinos comercializar sus obras tras años de preparación.

Categorías de participación: de las galerías al "Solo Show"

La estructura de la feria para este año se organiza en tres ejes fundamentales que buscan dar representatividad a todos los sectores de la producción artística:

Piezas de museo: categoría destinada a galerías de arte y emprendimientos privados. Tiendas de valores y maravillas: espacio para colectivos artísticos y proyectos autogestionados, enfocados en formatos accesibles y nuevas formas de circulación cultural. Solo show: un escaparate exclusivo para artistas individuales de Corrientes que presenten una investigación sostenida y una identidad poética propia.

Un circuito artístico por toda la ciudad

Lourdes Sánchez adelantó que la feria trascenderá las paredes del MACC para integrar un circuito urbano que convertirá a la ciudad en una galería a cielo abierto. El recorrido incluirá:

Museo de Bellas Artes: con muestras centrales.

Teatro Vera: su hall será escenario de diversas propuestas performáticas.

Museo de Artesanías: un punto de encuentro con la identidad local.

Legislatura Provincial: donde se realizará un homenaje especial a la reconocida artista Chela Gómez Morilla.

"El arte no es un lujo, es lo que nos define", sentenció la funcionaria, subrayando que estos cuatro días serán clave para construir la memoria colectiva de la provincia y proyectar el talento local hacia el futuro.