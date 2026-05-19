Revés para Boca: Santiago Ascacíbar recibió una sanción y se perderá el resto de la fase de grupos

Santiago Ascacíbar recibió una sanción de dos partidos y no volverá a jugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores con Boca Juniors. La decisión fue confirmada este martes por la Conmebol.

Suspensión y multa

El mediocampista fue expulsado durante el encuentro frente a Barcelona de Ecuador, disputado en Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D. En aquella acción, el volante impactó con una patada en la cabeza a Milton Céliz mientras estaba en el suelo.

Con esta sanción, Ascacíbar no podrá estar presente en los partidos ante Cruzeiro y Universidad Católica, compromisos decisivos para las aspiraciones del conjunto xeneize de avanzar a octavos de final.

Además de la suspensión deportiva, la Conmebol le aplicó una multa de 3.000 dólares. El monto será descontado automáticamente de los ingresos que Boca recibe por derechos de televisación y patrocinio.

La expulsión ocurrió en un partido marcado por las intensas lluvias en Guayaquil, donde el equipo argentino cayó por 1 a 0 y quedó obligado a sumar en las últimas fechas para asegurar la clasificación.

Ante la ausencia del volante, uno de los principales candidatos para ocupar su lugar hoy ante Cruzeiro es Tomás Belmonte.