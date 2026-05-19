Corrientes: jardineritos repartieron escarapelas por la Semana de Mayo en la Legislatura

La Cámara de Diputados de Corrientes recibió a alumnos del Jardín “Conejito Azul” del Instituto San Benito, quienes participaron de una visita institucional en el marco de la Semana de Mayo y las actividades alusivas al Día de la Escarapela, celebrado el pasado 18 de mayo.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Cámara, Eduardo Tassano, junto a los diputados Norberto Ast, Andrea María Giotta, Hugo Cuqui Calvano, Albana Rotela y Ana Améndola.

Durante la jornada, los niños entregaron escarapelas a los legisladores como gesto simbólico para promover valores patrios e identidad nacional. La delegación estuvo acompañada por la directora Emma Meza, las vicedirectoras Roxana Mansilla y Karina Fernández, además de la asesora legal Paola Conti.

Desde la Cámara destacaron el valor educativo de este tipo de actividades, que acercan a los más pequeños a las instituciones y fomentan el reconocimiento de los símbolos nacionales.

“Los símbolos patrios unen generaciones”, expresó Eduardo Tassano durante el encuentro, al valorar la iniciativa impulsada por el jardín.

Asimismo, el titular del cuerpo legislativo sostuvo que los gestos simples también construyen ciudadanía, identidad y memoria colectiva.

En la misma línea, los diputados presentes coincidieron en destacar el rol de las nuevas generaciones en la construcción de valores compartidos.

“Las manos pequeñas también sostienen los grandes valores que nos unen como sociedad”, señalaron durante la actividad.