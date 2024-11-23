La Copa Daniel María Blanco viajó a Formosa y a Paraguy

La 17ma edición del torneo de handball “Copa Daniel María Blanco” consagró como mejores equipos a San Martín de Formosa, en el certamen masculino, y a Sanjas de Paraguay, entre las mujeres.

El tradicional certamen internacional se realizó en la capital correntina con equipos que llegaron desde Santa Fe, Formosa, Chaco, de distintas ciudades de Corrientes y desde Paraguay.

A lo largo del certamen se disputaron más de 50 partidos en todas las categorías y se utilizaron los estadios de Hércules, 1536 Viviendas y el Campus de la UNNE.

En la rama femenina, Paraguay dominó la competencia. Afemec de Lambaré, Paraguay, ganó en 6 de las 8 categorías que se disputaron. Cerro Porteño, también de Paraguay, se quedó de forma invicta en la divisional Sub 17, mientras que el Club Sanjas de Asunción, luego de tres intentos, logró el primer pueto en la división superior. Salesiano de Chaco y Panteras de Corrientes completaron el podio de primera.

Entre los varones, en adultos, el título quedó para San Martín de Formosa. El podio se completó con Tamaduá de Posadas y la UNNE. La categoría Sub 19 fue para Pumas de Reconquista y en Sub 15 quedó en poder de Afemec de Paraguay.

