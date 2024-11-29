San Martín busca la recuperación y cortar la racha negativa en su juego contra Boca

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes visitará este viernes a Boca Juniors, actual campeón de la competencia. El juego se disputará en el estadio “Luis Conde, conocido como La Bombonerita, desde las 21.30.

El equipo correntino acumula tres derrotas consecutivas y viene de caer, el pasado miércoles, contra Peñarol en Mar del Plata por 26 puntos de diferencia.

La producción de San Martín (2-4) en Mar del Plata estuvo lejos de lo ideal. Sufrió defensivamente, no pudo controlar a Willie Thornton (27 puntos) y en el ataque apenas llegó a los 61 puntos.

En el equipo que conduce técnicamente Gabriel Revidatti debutó el interno estadounidense Samuel Givens que en 18 minutos en cancha aportó 2 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.

“Sabemos los errores que cometimos y que tenemos mucho por mejorar. Nos faltó intensidad defensiva y al estar en una mala noche adelante, no supimos como resolver al partido”, afirmó el experimentado jugador de San Martín, Sebastián Acevedo.

“La derrota nos cae dura pero a la vez nos da mayor responsabilidad para salir adelante. Sabemos del potencial que tenemos como equipo. Confiamos en el trabajo que venimos haciendo desde el 1 de agosto. Estamos tranquilos, tenemos que concentrarnos en nuestro funcionamiento y desde ahí encarar los partidos”, agregó en declaraciones que brindó a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

“No tenemos que quedarnos tanto con el pasado porque te puede perjudicar el futuro. Ya estamos pensando en el próximo partido, en Boca, que será un lindo desafío para nosotros como para salir adelante como equipo”, agregó.

Boca Juniors atraviesa otra realidad. El defensor del título acumula 8 triunfos en 11 presentaciones y contra San Martín tendrá el debut del chaqueño Franco Giorgetti que viene de jugar en México y reemplaza a Alphonso Anderson.

Si bien el xeneize es un equipo en construcción, renovado respecto a la pasada temporada, tiene jugadores de la categoría de José Vildoza, Martín Cuello, Marcos Delia, Facundo Piñero, Thomas Cooper, Sebastián Vega y Andrés Ibarguen, entre otros.

Luego del compromiso de este viernes, San Martín se volverá a presentar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) para enfrentar, este domingo, a Ferro Carril Oeste.