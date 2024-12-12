Dura sanción para el club donde agredieron a árbitros correntinos

El Tribunal de Disciplina del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino resolvió duras sanciones para el club y dos personas que agredieron a los árbitros correntinos que actuaron en el cotejo entre Municipal de La Leonesa (Chaco) y 1º de Mayo de Formosa.

El Tribunal, después de recibir los informes del árbitro correntino Nicolás Sosa, incluida la denuncia policial, y el descargo de la entidad chaqueña resolvió sancionar al club Municipal con la pérdida de la llave eliminatoria de la tercera ronda y con la imposibilidad de jugar el torneo Regional durante un año.

El presidente del club que también es intendente de La Leonesa, Jorge Carbajal, y al auxiliar del cuerpo técnico, Sergio Nicolás Ferreyra, con un año de suspensión.

El club Municipal de La Leonesa fue multado con 100 entradas generales, durante tres fechas, y se lo intimó a cancelar el pago correspondiente a la cuaterna arbitral que actuó en el partido en cuestión. El monto de la sanción es cercano a los $2.900.00.

Los incidentes ocurrieron durante el partido de ida de la tercera ronda del campeonato de la región Litoral Norte entre el Club Municipal La Leonesa de Chaco y 1° de Mayo de Formosa, que fue victoria para el visitante por 1 a 0.

El reclamo contra el árbitro Nicolás Matías Sosa, sus asistentes, Nicolás Rodríguez y Andrea Johana Núñez, y el cuarto, Javier Cabrera, todos de Corrientes, tenía que ver con que algunas decisiones durante el segundo tiempo habían condicionado el resultado a favor del elenco formoseño, pero la tensión escaló y por eso intervino la Policía.

En uno de los videos que se viralizaron se ve a una persona, que según medios de Chaco se trataría de José Carabajal, el presidente de La Leonesa, quien reclama: “¿Cuál es el auto en el que andan ellos? Que no se mueva el auto en el que andan ellos. Esa es mi orden”. Además, también pedía que no se les pagaran los honorarios correspondientes.

Fue tal el escándalo que se vivió que cuando la Policía trasladaba a los árbitros que jugadores, integrantes del equipo chaqueño e hinchas los persiguieron y les arrojaron cajas, botellas, piedras y otros objetos contra los patrulleros.

En el intento por esquivar las agresiones, dos móviles policiales terminaron colisionando.Una vez en la Comisaría General Vedia, los jueces presentaron una denuncia contra las autoridades del Club Municipal La Leonesa, aunque por el momento no hubo detalles sobre las consecuencias.

