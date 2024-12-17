San Martín se presenta en La Banda

En la continuidad de su última gira del año, San Martín se presentará este martes en La Banda, Santiago del Estero. El encuentro que corresponde a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol se jugará desde las 22 en el estadio Vicente Rosales.

San Martín (4 triunfos y 7 derrotas) viene de caer en La Rioja frente a Riachuelo 74 a 67. El partido se jugó el pasado domingo y marcó el inicio de la gira del Rojinegro que ya no cuenta con el pivote ecuatoriano Brian Carabalí.

En el Superdomo de la capital riojana, el Rojinegro tuvo un primer cuarto con una gran efectividad en los tiros de tres puntos que le permitió llevarse el cuarto inicial 22 a 14, sin embargo después mermó su producción en el ataque y comenzaron los problemas.

San Martín es el equipo que menos puntos anota por partido en la competencia. Su promedio llega a los 69,6 puntos por juego y así sus posibilidades de triunfos bajan.

Los conducidos por Gabriel Revidatti, que se muestran firmes en defensa, necesitan mejorar la producción colectiva en el ataque y que fundamentalmente crezca el rendimiento de Manny Payton, jugador que llegó en esta temporada para asumir esa responsabilidad.

El rival de turno para San Martín será Olímpico (7-4) que viene de ganarle como local a Ferro Carril Oeste 92 a 67 con destacadas labores de Agustín Facello, el goyano Julián Morales, José Defelippo, Leonardo Mainoldi, Guillermo Aliende, Phillip Lockett y el pivote brasileño Joao Franca Dos Santos (2,15 metros de altura).