Asumió la Comisión de Nóveles y Jóvenes Abogados

El jueves a las 20 horas, en el salón auditorio del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades de la Comisión de Nóveles y Jóvenes Abogados, en un evento que convocó a matriculados, autoridades y público en general.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Colegio Público de Abogados, Dr. Juan Manuel Bobadilla, quien tuvo a su cargo la entrega de los certificados a cada uno de los integrantes de la Comisión, formalizando así el inicio de sus funciones para el nuevo período de gestión. En la ocasión, el Dr. Bobadilla dirigió unas palabras a los nuevos integrantes, brindando un mensaje de aliento y compromiso institucional, destacando la importancia de la participación activa de los nóveles y jóvenes abogados en la vida colegiada y el fortalecimiento del ejercicio profesional.

Seguidamente, hizo uso de la palabra la nueva presidente de la Comisión de Nóveles y Jóvenes Abogados, Dra. Brenda Melissa Aguirre Quiroz, quien agradeció la confianza depositada en su persona y en el equipo de trabajo que la acompaña. Resaltó la necesidad de trabajar de manera conjunta, con vocación de servicio, formación permanente y apertura a nuevas propuestas que fortalezcan el rol de los jóvenes profesionales dentro del Colegio.

La Comisión quedó conformada de la siguiente manera:

Como Presidenta, la Dra. Brenda Melissa Aguirre Quiroz; Vicepresidenta primera, Dra. Melanie Carmagnola, y Vicepresidente segundo, Dr. Franco Muzzachiodi. La Secretaría de Nóveles estará a cargo del Dr. Ignacio Agostini, mientras que la Secretaría de Jóvenes será ejercida por la Dra. Sabrina Ayelén Niz.

La Secretaría de Formación Académica estará integrada por el Dr. Joaquín Durán y la Dra. Florencia Aguirre; la Secretaría de Prensa, Contenido y Difusión, por la Dra. Florencia Lanser; la Secretaría de Género, por la Dra. Nahir Ruiz Díaz; la Secretaría de Actas, por el Dr. Marcos Esquivel; la Secretaría de Cultura, por el Dr. Marcos Lezcano; y la Secretaría de Deportes, por la Dra. Mariquena González y el Dr. Augusto Torres.

Asimismo, la Secretaría de Ceremonia y Eventos estará a cargo de la Dra. Vanesa Delgado; la Secretaría de Relaciones Externas, del Dr. David Villanueva; y la Secretaría de Gestión Informática, del Dr. Silvio Sandoval.

Como vocales integran la Comisión los doctores y doctoras Andrés Valenzuela, Cecilia González, Ailin Liseth Monzón, Melanie Peloso, Gabriela Dubrez, Hugo Fernández, Luz Zacarías, Lelia Correa, Nelson Aguirre, Alejandra Benítez, Juan Pablo Ribeiro, Elena Colmán, Noelia Alejandra Fernández,

Karen Jaqueline Benítez, Lucas Gauto, Nahiara Ramos y María Virginia Álvarez.

El acto se desarrolló en un clima de camaradería y compromiso institucional, destacándose la importancia de la participación activa de los nóveles y jóvenes abogados en la vida colegiada y en la construcción de espacios de formación, representación y crecimiento profesional dentro del Colegio Público de Abogados.