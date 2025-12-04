Victoria Caballero se coronó en el Metropolitano con Ferro Carril Oeste

Después de 35 años de espera Ferro Carril Oeste se consagró campeón este martes del Torneo Metropolitano de Vóley Femenino con la correntina Victoria Caballero en su plantel.

El equipo de Caballito venció a Boca Juniors por 3 a 1 (23-25, 26-24, 25-13 y 25-19), en el tercer encuentro de la serie que se llevó a cabo en el Parque Olímpico en la Ciudad Autónoma de Bueno Aires.

En su primera temporada con Ferro, Caballero rápidamente se convirtió en una de las figuras y desde la función de líbero fue abanderada en la esperada consagración.

En el primer juego de la final, Boca se impuso por 3 a 2 (25-21; 16-25; 25-22; 20-25 y 9-15). En el segundo, las chicas de Oeste ganaron por 3 a 1 (21-25; 25-22; 23-25 y 20-25), sellando la consagración al quedarse con el cotejo del último martes.

Las cosas para el conjunto de Caballito no habían comenzado bien en el juego, decisivo ya que el primer set se lo llevó el Xeneize por 25 a 23. Pero, en el segundo, tras llegar al 24 a 24, las de Oeste se quedaron con el set por 26 a 24 para poner todo 1 a 1, empatando la final.

La diferencia se marcó en el tercero, cuando las Verdolagas ganaron por 25 a 13 para ponerse arriba en el score, 2 a 1, y quedar a un set de coronarse campeonas.

Y en el set definitivo el equipo de Fabián De Valais se lo llevó por 25 a 19 y se coronó campeón después de 35 años. La armadora Paula Gulman (Ferro) fue elegida como jugadora del partido.

Caballero, integrante en varias oportunidades de los seleccionados nacionales juveniles, llegó en la presente temporada a Ferro después de ganar la Liga Argentina con el CEF º de La Rioja. Mientras que en el ámbito del voley metropolitano previamente jugó para River Plate.