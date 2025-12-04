Cómo hacer el pan dulce de Doña Petrona: la receta original, paso a paso

El pan dulce es uno de los platos típicos que se consumen todos los años para festejar Navidad y hay una receta especial que trasciende muchas generaciones: la de Doña Petrona C. de Gandulfo, la cocinera más influyente del país.

La receta del clásico pan dulce se encuentra publicada en el famoso Libro de Doña Petrona, dado que mantiene la esencia de la repostería casera tradicional y se convirtió en un símbolo de las Fiestas.

Ingredientes para preparar el pan dulce de Doña Petrona

-Harina 0000, 1 kg

-Levadura de cerveza fresca, 100 gramos

-Jugo de naranja, 70 cc

-Coñac u otro destilado, 70 cc

-Ralladura de naranja, 2 cucharadas

-Azúcar molida, 250 gramos

-Manteca, 250 gramos

-Agua de azahar, 1 cucharada

-Esencia de vainilla, 1 cucharadita

-Huevos, 5

-Fruta abrillantada, pasas de uva, nueces, almendras, avellanas, 800 g en total

-Glacé para decorar y unas cerezas (optativo)

Procedimiento

-Colocar la levadura de cerveza con el jugo de naranjas tibio, introducir un poco de harina por su superficie y dejar fermentar.

-Aplicar el resto del harina en la mesada, en manera de corona e introducir en el centro la manteca blanda, el azúcar, la ralladura, el fermento, el agua de azahar, la vainilla y el coñac.

-Combinar los ingredientes del centro, sumar los huevos e ir removiendo el centro con el harina de los costados, hasta integrarla.

-Amasar con las dos manos y desprender la masa de la mesada.

-Aplanar, repartir la fruta elegida, frutos secos, pasas de uva y juntar todo para que se integren bien los ingredientes.

-Colocar en un bol, tapar y dejar elevar en un sitio tibio. A la hora, amasar de nuevo, dividir en dos mitades, introducir en moldes de papel dispuestos para hornear y cortar la superficie en cruz.

-Pintar la masa con un poco de huevo batido o manteca derretida. Hornear a fuego moderado. Controlar la cocción con un palillo.

Con un aroma riquísimo y una elaboración que tienta a las personas a reunirse, el pan dulce de Doña Petrona será elegido todos los años por muchas generaciones. Recuperar esta receta tradicional es también revivir una tradición que habla de hogar, de celebración y de la simple felicidad de compartir algo hecho a mano. Un símbolo navideño que, año tras año, vuelve a unir a las mesas argentinas.

