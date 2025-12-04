Carina Núñez en el primer Mundial de futsal femenino: “Es el sueño de muchas generaciones”

La primera Copa Mundial de futsal femenina llega a sus instancias decisivas y este viernes, Argentina enfrentará a Portugal en una de las semifinales.

El encuentro entre los seleccionados que llegan invictos se jugará desde las 7 en Manila, Filipinas, y podrá verse en vivo a través de la web o la app de FIFA+.

En la previa del encuentro, la correntina y capitana del equipo albiceleste, Carina Núñez habló sobre lo que representa el primer mundial femenino de la especialidad.

“Nosotras como jugadoras nos planteamos siempre competir y llegar al máximo. Veíamos al Mundial como algo muy distante, muy lejos y hoy estamos acá. Sabíamos que era difícil y fuimos afrontándolo partido a partido. Sabemos que todavía queda un paso más o tal vez dos y vamos a disfrutarlo al máximo y poder llegar lo más lejos posible”, sostuvo la jugadora que desde el 2019 juega en España.

“Le digo a mis compañeras que disfrutemos, que esto es un sueño de muchas generaciones y que ahora nosotras lo podemos cumplir y que dejemos la vida como demostramos en cada partido”, agregó.

Respecto al rival de este viernes, manifestó: “Portugal es una buena selección, son competitivas, agresivas en primera línea, pero nosotras también tenemos nuestras armas. Sabemos que tenemos que estar atentas en todo momento y jugar. Ojalá sea un partido lindo para todos y que puedan disfrutar de este momento del Futsal Femenino”.

Por último, “le quiero dar las gracias a la gente que nos apoya, sabemos que desde el primer partido estuvieron ahí al pie del cañón, aunque en todos los partidos que jugamos es muy temprano en Argentina. Quiero agradecer en especial a mi familia y a mi hija”.

