El puerto de Corrientes marca un récord y supera los 580 contenedores mensuales

El puerto de Corrientes atraviesa un momento de expansión sin precedentes y se consolida como uno de los polos logísticos más dinámicos de la región. Así lo confirmó el director de Puertos de la provincia, Adolfo Escobar Damus, quien explicó que la terminal fluvial superó los 580 contenedores mensuales, una cifra impensada hasta hace poco tiempo y que marca un antes y un después en la actividad exportadora.

Récord de crecimiento

Hasta mediados del año pasado, la actividad era mínima, había entre 8 y 16 contenedores mensuales, números que no justificaban contar con una plazoleta fiscal propia. Sin embargo, el desembarco de MSC produjo un salto extraordinario. La primera operación marcó un hito con 122 contenedores y, desde entonces, el ritmo no dejó de crecer hasta alcanzar los 580 actuales.

Adolfo Escobar Damus, en diálogo con Radionord señaló: “Esto no responde a falta de carga para exportar, sino a las dificultades actuales para conseguir suficientes líneas fluviales que vengan a retirar los contenedores. El crecimiento pasó de unos 20 contenedores al mes a más de 500 en la actualidad”.

El director aclaró que este número no se debe a falta de producción para exportar, sino a la dificultad de conseguir suficientes líneas fluviales que retiren los contenedores ante el aumento de la demanda.

Damus recordó que el punto de inflexión se produjo tras la gira del gobernador Gustavo Valdés en Ginebra, donde mantuvo reuniones clave con representantes de la naviera internacional MSC. Ese encuentro permitió que la empresa incluyera al Puerto de Corrientes dentro de su circuito logístico, lo que generó un flujo inmediato de operaciones.

“En ese momento la carga principal era de la empresa forestal Acontimber; todo ocurrió muy rápido”, señaló a ese medio, Escobar Damus.

Mayor capacidad operativa

El auge del puerto generó además una fuerte demanda empresarial para operar desde Corrientes e incluso desde la futura terminal de Ituzaingó. No obstante, las limitaciones de espacio obligan a ampliar la infraestructura existente. Escobar Damus anticipó que ya se están ejecutando obras para extender la plazoleta fiscal, lo que permitirá elevar la capacidad operativa a entre 750 y 800 contenedores mensuales, preparando al puerto para un volumen aún mayor en los próximos meses.

En este contexto, explicó la importancia estratégica de la plazoleta fiscal, que funciona como el espacio de resguardo y control aduanero donde se depositan los contenedores listos para ser embarcados. Su ampliación significa agilizar el movimiento, evitar demoras y sostener la calidad operativa de un puerto que hoy trabaja al límite de su capacidad.