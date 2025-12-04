Valdés inaugurará comisaría, entregará viviendas y habilitará obras en Paso de la Patria, San Luis y Capital

El gobernador Gustavo Valdés continuará este viernes con una intensa agenda de inauguraciones y actos en el marco del cierre de su gestión, abarcando las localidades de Paso de la Patria, San Luis del Palmar y Corrientes Capital.

La jornada estará marcada por la entrega de infraestructura clave para la seguridad y la vivienda, además de actividades culturales.

Viviendas y seguridad

La agenda comenzará a las 11 en Paso de la Patria. Allí, el mandatario hará entrega de 20 viviendas construidas bajo el programa Oñondive.

Posteriormente, en la misma localidad, Valdés inaugurará una nueva Comisaría, reforzando la seguridad en dicha localidad provincial.

A las 14, el Gobernador se trasladará a San Luis del Palmar para habilitar cuadras de pavimento, una obra destinada a brindar mejoras en la transitabilidad y calidad de vida de los vecinos.

Cierre cultural y de infraestructura en Capital

Por la tarde, la agenda se centrará en la Capital correntina.