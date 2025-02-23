Mandiyú empató en San Miguel

Con una polémica definición, Mandiyú y Sol de América igualaron en 1 tanto. El partido se jugó este domingo en el estadio Municipal de San Miguel, a unos 167 km de la capital correntina, y correspondió a la segunda fecha de la zona 13 del Torneo Provincial de Clubes 2025.

Mandiyú, acompañado por un buen número de simpatizantes, asumió el protagonismo del encuentro y dominó las acciones a lo largo de todo el encuentro. Se hizo dueño de la pelota, controló la mitad de la cancha pero le faltó eficacia para llevar más peligro hacia el arco rival.

Los goles y la polémica llegó en el segundo tiempo. A los 24, Hernán Valenzuela recuperó la pelota, combinó con Ticiano Martínez que sacó un centro que fue conectado por Alberto Bazán para mandar, después de un rebote, la pelota al fondo del arco.

Casi de inmediato llegó la paridad. A los 27, un centro que llegó desde la mitad de la cancha, cayó en el área correntina y el árbitro José Romero sancionó penal por un supuesto agarrón de Elías González, que fue amonestado.

Facundo Fernández tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima, pero Axel Corradini tapó le remate con su pie.

Sin embargo, Romero, a instancia del juez de línea, determinó que Corradini se adelantó, lo amonestó y ordenó que se realice de nuevo el tiro penal.

A los 30, nuevamente Fernández ejecutó desde los 12 pasos, atajó Corradini pero el rebote le quedó al jugador de Sol de América que estableció el empate.

Sobre el final del partido, en tiempo adicional, William Ávalos, el arquero local, tuvo una gran intervención para evitar el segundo gol de Bazán.

Con este resultado, Mandiyú lidera el grupo con 4 puntos, Sol de América quedó con 1 y Canale de Bella Vista tiene 0.

En la próxima fecha, tercera, se medirán Canale y Sol de América en Bella Vista y Mandiyú quedará libre.

Sumó Sacachispas

Sacachispas, que perdió en la primera fecha, logró su primer punto del campeonato al igualar en su visita a Sportivo Santa Lucía.

El encuentro que correspondió a la segunda fecha de la zona 1, terminó 2 a 2. Los goles del local fueron marcados por Nicolás Gómez y Agustín Soto, mientras que para los capitalinos, que ganaban uno a cero, lo hicieron Víctor Recalde y José Luis Martínez.

Con este resultado, el grupo es liderado por Ferroriviario de Saladas con 3 puntos, y después se ubican Sacachispas y Sportivo Santa Lucía con 1.

En la tercera fecha, Ferroviario será local de Sportivo Santa Lucía y quedará libre Sacachispas.