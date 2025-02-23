Huracán festejó en el clásico contra San Lorenzo

Huracán se quedó con un entretenido clásico y derrotó este domingo 2 a 0 a San Lorenzo por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral, el Globo se acomodó en la Zona A mientras que el Ciclón sigue en pelea en la Zona B aunque se quedó sin invicto.

Huracán comenzó mejor, con más presencia en capo rival y en pocos minutos pudo imponerse en el marcador: con un gran centro de Leonardo Gil en un tiro libre, Pereyra metió la cabeza y estampó el 1 a 0 a los 11 minutos que le cambió la trayectoria a Orlando Gill.

Enseguida los de Miguel Ángel Russo tuvieron la chance de igualar los tantos con un centro desde la derecha que ganó Alexis Cuello de palomita pero la pelota se estrelló en el palo y, en la segunda jugada, Malcom Braida desvió un remate desde adentro del área.

A partir de ahí el duelo se acható, más trabado que jugado y con pocas situaciones de gol. Con el correr de los minutos en el complemento, la visita se adelantó en búsqueda del empate y los locales intentaron aprovechar los espacios en el fondo y no lograban volver a romper el arco de Orlando Gill, hasta que Emmanuel Ojeda dejó solo a Rodrigo Cabral, que la cruzó y sentenció el segundo.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Racing y Huracán visitará a Vélez.