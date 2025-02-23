Boca Unidos jugará un amistoso frente a For Ever

El segundo encuentro de preparación, camino al Torneo Federal A de fútbol, disputará Boca Unidos. Este martes 25, en el complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, recibirá a Chaco For Ever. El encuentro está pautado su inicio para las 9.

Boca Unidos comenzará este lunes su quinta semana de pretemporada y ahora el entrenador Matías Mazmud busca darle rodaje al equipo.

El sábado, el equipo correntino recibió a Sarmiento de Resistencia en lo que fue el primer encuentro amistoso. Se jugarán dos partidos, de 60 minutos cada uno.

En la oportunidad, el equipo principal boquense perdió 1 a 0 mientras que los suplentes igualaron sin abrir el marcador.

Los 11 titulares de Boca Unidos fueron Ignacio Turne, Pablo Cuevas, Marcos Fisore, Raúl Albornoz y Tiago Rodríguez, Leandro Vera y Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz, Israel Escalante y Antonio Medina, y Maximiliano Osurak.

Luego de ese partido, los jugadores tuvieron libre este domingo y retomarán las prácitas el lunes.

Chaco For Ever milita en la Primera Nacional y el último sábado, en su estadio, consiguió su segunda victoria de la temporada al derrotar a Temperley 2 a 0 con goles de Franco Perinciolo y Matías Romero.

Por la cuarta fecha del principal torneo de ascenso del fútbol argentino, el conjunto de la capital chaqueña visitará el domingo 2 de marzo a Colón de Santa Fe.

El Federal A 2025 dará inicio el 16 de marzo y este miércoles 26 de febrero se confeccionará el fixture para la primera fase.