Mar del Plata, Rosario y Misiones festejaron en el beach volley de Corrientes

Concluyó la etapa Corrientes del Circuito Argentino de Beach Volley y los festejos fueron para Mar del Plata, Rosario y Misiones.

Las finales se jugaron este domingo en la cancha que se armó en la playa Arazaty en otra jornada con mucho calor, situación que fue destacada por los protagonistas. “La organización fue perfecta, la pasamos muy bien, pero el calor se hizo sentir, no estamos acostumbrados a esta temperatura”, señalaron algunos de los jugadores que pasaron por la capital correntina.

La marplatense Iara Denappole junto a la rosarina Julia Díaz se llevaron el título en la rama femenina. En una apasionante final y en tres sets superaron a Ediger – Morgenstern por 21-23, 21-17 y 15-12.

Mientras que entre los varones, el marplatense Brais del Coto que hizo dupla con el misionero Walter Vega ganaron la final 2 a 0 frente a la dupla compuesta por Marcos González y Valentino Salema. El partido fue equilibrado y eso quedó reflejado en los los parciales: 21-19 y 22-20 para el triunfo de los jóvenes de 16 años.

De esta manera, lograron su segundo podio en la temporada 2024/25, después de haber quedado como subcampeones en la etapa 6 que se disputó en Mar del Plata.

La etapa Corrientes del Circuito Argentino de Beach Volley se desarrolló durante tres días en la capital provincial. Se armaron 3 canchas en la playa Arazaty II por donde pasaron 48 parejas en la clasificación y 32 en el cuadro principal (16 de varones y 16 de mujeres).

El certamen fue organizado por la Federación de Voley Argentino (FEVA), con el apoyo de la Federación Correntina del mencionado deporte y contó con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

“Fueron tres días a pleno en playa Arazaty en un evento que consolida a Corrientes como una Ciudad Deportiva”, destacaron desde el municipio capitalino.