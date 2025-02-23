Regatas volvió a ganar en San Juan y quedó a un paso del ascenso

Regatas de Corrientes se quedó con el segundo juego de las semifinales de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina. Ganó 3-0 ante Obras de San Juan en el estadio Aldo Cantoni y ahora tendrá la chance de definir la serie de local, el próximo sábado en el estadio José Jorge Contte.

El equipo de Diego Stepanenko volvió a vencer a Obras como visitante y se adelantó 2-0 en la serie por el ascenso. Fue 3 a 0 (26/28, 21/25 y 21/25) en un partido que tuvo paridad en cada set pero el Remero supo cerrarlo mejor.

Como refleja el marcador, el inicio fue el más parejo, “palo a palo” hasta el final, pero la visita estuvo más atenta en los detalles y lo cerró 28 a 26.

En el segundo y tercer set los del Parque Mitre mantuvieron una mayor ventaja en el marcador. Promediando cada parcial, Regatas castigó en los momentos justos y sacó cuatro puntos de ventaja (10-14), distancia que logró mantener para quebrar el partido.

Así se consumó otro triunfo del Remero en tierra sanjuanina. El Fantasma está 2-0 arriba y necesita un punto más para ser finalista y lograr el ascenso. El sábado 1 de marzo será la primera oportunidad en el tercer juego en el estadio ubicado en el parque Mitre.

En el caso de prolongarse la serie, se mantendrá la sede. Los juegos 4 y 5 están previstos para el domingo 2 y lunes 3 respectivamente.