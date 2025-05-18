Huracán Corrientes apuesta a la continuidad en la conducción del club

Con la asunción de Bruno Ernesto Zacarías, por un nuevo período como presidente, el Club Atlético Huracán Corrientes le dio continuidad al proceso institucional.

De esta manera Zacarías continúa al frente de la entidad. Primero estuvo como integrante de una comisión normalizadora y en el 2023 fue electo presidente.

Ahora, en la Asamblea se presentó una sola lista y Zacarías, con algunos cambios en la comisión directiva, asumió por un nuevo período.

Las nuevas autoridades electas asumieron el pasado 16 de mayo. En la vicepresidencia quedó Andrés Quarín y como secretario general está Juan Armando Morilla.



“Este cambio no solo representa una renovación institucional, sino también la consolidación de una gestión que ya ha demostrado resultados concretos”, señalaron desde la entidad ubicada en el barrio Berón de Astrada.

“Esta nueva gestión reafirma su compromiso con los valores del club, su comunidad y el crecimiento sostenido de todas sus disciplinas”, afirmaron.

“Durante el último período de transición, la actual conducción logró avances significativos en áreas clave para la vida del club”, afirmaron y enumeraron:

“La cancelación del 90 % de la deuda histórica que aquejaba al club

La recuperación de espacios abandonados, como los locales ubicados sobre la avenida Teniente Ibáñez.

El fortalecimiento del fútbol de Primera División”.

“Estos resultados son fruto del esfuerzo colectivo de una Comisión Directiva que combina experiencia, gestión transparente y una fuerte vocación de servicio”, concluye el comunicado.

La nueva Comisión Directiva quedó integrada de esta manera:

Presidente: Bruno Ernesto Zacarías.

Vicepresidente: Andrés Quarín.

Secretario General: Juan Armando Morilla.

Prosecretario: Gustavo Morel.

Tesorera: Cecilia Natalia Rodríguez.

Protesorero: Powel Lubary.

Vocales titulares: Abel Cañete, Martín Vega Esquivel y Sebastián Galarza.

Vocales suplentes: Pablo Cáceres Barrios, Aldo Santamaría, Rubén Darío Galván, Rosana Marisel Szyszczyc y Nicolás Fran