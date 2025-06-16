María Paz Romero, cuarta en 800 metros

La atleta correntina María Paz Romero compitió este fin de semana en el Nacional U23 de atletismo, competencia que se realizó en el Cenard.

El cuarto puesto en los 800 metros, su prueba principal, resultó satisfactoria. Una afección respiratoria la semana anterior conspiró contra la performance del fin de semana, que además se presentó desapacible con frío y lluvia.

La competencia que se realizó el domingo tuvo dos instancias claras: en la primera etapa Romero arrancó en el pelotón de adelante, pero el clima y la salida de la afección que la aquejó llevó a perder ritmo para mantenerse en el cuarto lugar.

El sábado, en tanto, compitió en 400 metros superando la etapa clasificatoria y logró el séptimo lugar.

La única atleta de la Federacion correntina en este certamen, y que cuenta con el apoyo de la Secretaria de Deportes de la provincia, cerró así la primera etapa de competencia del año.

Para la segunda mitad del año, María Paz prepara su participación para la competencia de su categoría, el Campeonato Nacional U20 que se realizará en Rosario.