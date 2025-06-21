Boca perdió con Bayern Múnich y complicó su clasificación

Una derrota que complica sufrió este viernes Boca Juniors en el Mundial de Clubes. Por la segunda fecha del Grupo C. Bayern Múnich le ganó al Xeneize 2 a 1 y clasificó a los octavos de final.

El equipo alemán fue superior y mereció el triunfo. Una gran jugada individual de Merentiel le dio el empate transitorio a Boca que no pudo aguantar el resultado.

Boca la pasó mal en el primer tiempo, sin poder recuperar la pelota, prácticamente se defendió durante los 45 minutos y sufrió el desequilibrio de Michael Olise por la derecha.

A los 7 minutos, Michael Olise ejecutó a la perfección un córner y anotó un gol olímpico desde la derecha, pero Gnabry había metido al arco a Marchesín empujando hacia atrás y la conquista fue anulada a instancias del VAR.

A los 17 llegó el único gol de la etapa. Centro desde la derecha de Laimer que despeja Adínvula y le sirve el balón sin marca a Harry Kane, que se apura a definir bajo a la izquierda de Marchesín.

La falta de definición y el arquero de Boca evitaron que el Bayern aumenta la diferencia.

Las únicas dos oportunidades que tuvo Boca estuvieron en la zurza del goyano Kevin Zenón. Primero con un tiro libre y después con un remate a quemarropa cerca del área chica. En las dos oportunidades apareció la figura de Manuel Neuer para mantener el cero en su arco.

En el segundo tiempo, Boca salió a buscar el empate y se adelantó en el terreno de juego.

El partido se hizo de ida y vuelta. Marchesín salvó a Boca que a los 20 minutos metió una contra letal tras una pérdida de Olise. Gran pelota de Palacios por derecha para Merentiel, que desairó con clase a Stanišic y Tah y batió a Neuer con un potente disparo por sobre su cuerpo.

El impulso de Boca se extendió durante cinco minutos, después se replegó, le regaló el terreno y la pelota al rival.

A los 38 minutos, la pelota llegó el área de Boca. Los jugadores del Xeneize no pudieron despejarla y Michael Olise puso el 2 a 1 para el a Bayern Múnich.

En los minutos finales, Boca intentó presionar más arriba pero ya no pudo recuperar la pelota y no tuvo opciones para empatar.

Más temprano, Benfica aplastó a Auckland City por 6 a 0 en el marco del segundo partido del Grupo C del Mundial de Clubes, donde el duelo estuvo demorado durante más de dos horas por tormentas eléctricas en Orlando.

Los goleadores del encuentro fueron Ángel Di Maria (en dos ocasiones), Vangelis Pavlidis, Renato Sanches y Leandro Barreiro (en dos ocasiones).

Con estos resultados, las posiciones en el Grupo C quedaron de esta forma: Bayern Múnich 6 puntos, Benfica 4 (6 DG), Boca Juniors 1 (-1) y Auckland City 0.

La última fecha de la fase clasificatoria se disputará el martes 24 y contempla estos partidos: Boca vs. Auckland City y Benfica vs. Bayern, los dos partidos darán inicio a las 16.