El certamen Oficial quedó sin invictos y tiene tres punteros

Pasó la quinta fecha y el torneo Oficial de básquetbol en la ciudad de Corrientes ya no tiene invictos. Alvear le ganó a Córdoba 86 a 83 en tiempo suplementario. Ahora el conjunto rojo comparte la primera ubicación con Regatas y Pingüinos que superaron a Juventus y Sportivo, respectivamente.

Alvear necesito de un tiempo suplementario para dar la sorpresa de la fecha y superar a Córdoba 86 a 83 después de igualar en 75 los 40 minutos.

El conjunto del barrio Aldana se llevó el primer tiempo (20 minutos) 43 a 30, en los dos cuartos finales llegó la reacción de Córdoba para forzar la prórroga.

En los 5 minutos adicionales, Alvear pudo marcar una diferencia para sumar su segundo triunfo en el certamen, mientras que Córdoba perdió su primer partido del torneo.

Enzo Alvaredo con 23 puntos y José Rolnik con 18 fueron los principales goleadores en Alvear, mientras que Córdoba tuvo como referentes en ofensiva a Juan Cruz Rinaldi con 25 y Pablo Quagliozzi con 14.

Por su parte, Regatas venció a Juventus 73 a 58 para escalar a la primera ubicación con cuatro triunfos y una derrota.

El jugador de la selección Argentina juvenil, Viktor Bender, fue el máximo anotador de Regatas con 17 puntos, en tanto que Exequiel Lezcano aportó 16. En Juventus los principales goleadores fueron Juan Meza con 13 puntos y Leandro Yardín con 12.

En un partido sin equivalencias, Pingüinos goleó a Sportivo 92 a 29 y también es puntero.

En el equipo de la banda, sus principales goleadores fueron Luciano Cárdenas con 21 puntos y Marcelo Escobar con 16. En Sportivo, Agustín Bernachea aportó 17 de los 29 puntos de su equipo.

Mientras que Colón se sumó a la lucha por los puestos de arriba al conseguir una valiosa victoria como visitante sobre Hércules 62 a 60.

Blas Fornies con 19 puntos y Lucas Monzón con 18 se destacaron en el ataque del equipo ganador, mientras que en Hércules, Pablo Brocal con 14 puntos y Matías Núñez con 12 tomaron la responsabilidad ofensiva.

Además, San Martín superó a Malvinas 1536 Viviendas por 76 a 64. En el rojinegro los goleadores fueron Valentino Saucedo con 14 puntos y Franco Aguerre con 12. Lucas Franco con 28 fue el goleador en el equipo de “las mil” y del encuentro.

Por su parte, con 22 puntos de Juan Manuel Vallejos, El Tala triunfó sobre Don Bosco 68 a 54. En el equipo colegial se destacó Sergio Blanco con 10 unidades.

Así se ubican

Cumplidas cinco fechas, las posiciones del torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) están así: Córdoba, Pingüinos y Regatas 9 puntos, Colón, El Tala, Hércules y Juventus 8, Alvear y San Martín 7, Don Bosco y Sportivo 6, y Malvinas 1536 Viviendas 5.

Lo que viene

La sexta fecha, contempla estos encuentros: Don Bosco vs. Córdoba, Colón vs. Sportivo, Pingüinos vs. El Tala, Regatas vs. Hércules, Malvinas 1536 Viviendas vs. Juventus y Alvear vs. San Martín.