Un choque múltiple causó caos en el puente General Belgrano

Ocurrió durante la madrugada e involucró a tres camionetas, aunque por fortuna no hubo lesionados
 

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 17:39

Pasadas las 2 de este sábado, tres camionetas protagonizaron un múltiple choque sobre la estructura del Puente "General Belgrano" que une Corrientes con Chaco, el cual causó un gran caos vehicular, aunque por fortuna nadie resultó lesionado.


Según se informó colisionaron una Volkswagen Amarok, una Honda CR-V, utilizada como transporte de pasajeros, y una Toyota Hilux.


En consecuencia acudieron móviles policiales, personal de Criminalística y una ambulancia, cuyos profesionales revisaron a los ocupantes y determinaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que fueron dados de alta en el lugar.


Las pericias quedaron a cargo de las áreas técnicas correspondientes para establecer las causas del siniestro.

